MESH 回台協助家族辦公室、企業 CVC 深度參與新創投資

全球電子產業創新投資業者MESH（聚達創投集團）成立十周年，舉辦「聚焦電子創新、引領科技通達」論壇，國際新創獨角獸Tenstorrent和 CesiumAstro、重量級產業夥伴瑞儀光電（6176）、廣達電腦（2382）和光寶科技（2301）以及亞太地區多個家族辦公室代表參與。MESH也宣布今年在台灣將協助賦能家族辦公室、大型電子業者創投資金（CVC） 深度參與科技創新投資。

MESH創辦人為具備電子供應鏈實務經驗的林宇輝、深耕科技投資領域的喬國筌，在亞洲地區建立與供應鏈策略合作夥伴關係，喬國筌擁有17年的科技創投和電子產品開發經驗驗，回應創投流程的技術與商業需求。林宇輝是廣達董事長林百里的次子，以家族背景，熟悉供應鏈與家族辦公室投資模式。

林宇輝表示，將以對美國新創的了解，做家族辦公室與企業創投的最佳投資夥伴。看好2026年主要投資四大未來新創關鍵包括資料中心、太空、空間運算和機器人產業，先前公司投資的電源管理事業已經打入資料中心、筆電產業，並順利地在美國上市，也投資太空新創CesiumAstro。

MESH聚焦電子產業創新，管理涵蓋種子輪到C輪的三個主要基金及眾多特殊目的公司（SPVs），每年投入資金可達5,000萬至1億美元。主要協助電子產業新創結合台灣電子供應鏈，為新創企業創造產品落地的領先優勢，投資案例目前已累積達24家，已有八家順利上市，包含近期將以 SPAC 上市的自動駕駛卡車公司 Plus、6月中旬甫於台灣上市的意騰科技，以及2021年獲NVIDIA（輝達）收購的高解析度地圖新創 DeepMap 等。