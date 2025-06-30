聘雇僑外生暑期打工要留意 違規最高可罰75萬元

暑假到來，許多在台就學的僑外生會利用假期尋找工讀機會。不過，臺北市政府勞動局提醒，雇主在聘用前一定要確認對方是否具備合法的工作許可，否則就算是打工、或是「幫忙」，一不小心，恐怕將會面臨新臺幣15萬到75萬元不等的罰鍰。

依《就業服務法》規定，任何人不得非法讓外國人工作，也不能僱用沒有取得工作許可、許可過期，或是由其他雇主聘用的外國人。這不只限於有薪工作，就算是沒付薪水、只是「幫忙」，只要對方沒有有效工作許可，也都違法。

違反相關規定，雇主將面臨新臺幣15萬到75萬元不等的罰鍰，若五年內再犯，還可能涉及刑責，後果相當嚴重。

勞動局長王秋冬提醒，有意聘用僑外生的雇主，務必要詳細查核對方的居留證、學生證以及勞動部核發的工作許可函，並確認許可仍在有效期限內，建議拍照留存相關文件，以保障雙方權益，也避免誤觸法令。

另外，要特別注意的是，工作許可函的效期最長為一年，到期後須重新申請；而僑外生在寒暑假以外的時間，每周工讀時數不得超過20小時。勞動局也提醒雇主，安排工時要留意規定，別因一時疏忽而觸法。

如對聘僱僑外生相關規定有任何疑問，歡迎洽詢臺北市勞動力重建運用處（02-2338-1600）、臺北市政府勞動局（1999轉7506、1412、1414）或勞動部勞動力發展署（02-8995-6000）尋求協助。