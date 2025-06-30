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台灣饒舌結合科技！5G行動車全台走唱巡演

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
台灣饒舌網路節目推出「5G行動車全台走唱」企劃。文化總會／提供
台灣饒舌網路節目推出「5G行動車全台走唱」企劃。文化總會／提供

文化總會與人人有功練共同主辦，推廣台灣饒舌網路節目《校長兼撞鐘》邁入第3季。本季推出全新「5G行動車全台走唱」企劃，首度走出六都展開全台巡演，29日下午於宜蘭羅東文化工場舉辦首場巡演，透過結合音樂、科技的形式，帶領觀眾感受台饒魅力。

文總秘書長李厚慶表示，為鼓勵年輕人發展創意與追求夢想，文總持續推廣台灣饒舌音樂。《校長兼撞鐘》節目自2023年開播至今，由資深饒舌歌手大支擔任主持，節目結合音樂創作者訪談、實地演出與網路平台推廣，成功打造屬於新世代音樂人的發聲舞台。

李厚慶說，《校長兼撞鐘》巡迴走唱每月一站，上一季先後於桃園、台中、台南、高雄開唱獲熱烈迴響後，本季將深入宜蘭、新竹、嘉義、屏東四地演出，藉由振興地方音樂社群連結、串連饒舌全台新聲，讓更多民眾親身感受台灣饒舌文化的魅力。

文總指出，本季舞台也全面升級，特別感謝數發部數位產業署技術支援，導入5G行動車，打造充滿科技感的未來音樂現場，讓觀眾從聽覺、視覺到即時互動，享受沉浸式的音樂體驗。

此外，也要感謝台灣證券交易所連續三年的支持，因應近年詐騙手法日益精進，證交所透過多元方式宣導防詐，不但於活動現場設攤，向年輕人宣導小心投資、加強識詐觀念，並透過舞台「反詐騙diss battle」競賽，邀請民眾以饒舌的方式，傳達對投資詐騙的心聲。

數位產業署說明，本季實體演出導入5G XR沉浸式演出技術，提供具備高頻寬、低延遲特性的5G行動車展演，並設有「GAI MV互動體驗」與「VJ影音視覺聲光應用系統」，透過偵測觀眾歡呼聲與節奏強度，可即時轉化為舞台燈光與視覺特效，讓現場觀眾成為演出的一部分，共創舞台音浪。

《校長兼撞鐘》第3季巡迴首場宜蘭站圓滿落幕，演出卡司包含大支、Green Father比杰、LilHAO、潤少、楊舒雅、艾蜜莉AMILI、韓森、蛋頭BG8Locc，並邀請宜蘭在地佛光大學嘻研社演出。7月份，《校長兼撞鐘》將前進新竹南寮漁港，邀請全台民眾一同加入，用行動支持台饒，唱出屬於台灣的音樂態度。

詐騙 5G

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