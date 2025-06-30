接任資誠會計師事務所所長 徐聖忠：要創造更大價值

資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）宣布，現任所長周建宏今天卸任，7月1日起由徐聖忠接任所長。周建宏交棒後，將擔任財團法人資誠教育基金會董事長。

徐聖忠表示，接任所長後，將持續發揮PwC Taiwan的影響力，對客戶、員工、社會大眾及合夥組織等四大利害關係人創造更大價值。

針對對客戶創造價值，他表示，運用生成式AI等新科技協助客戶轉型、重塑商業模式，協助客戶將AI落地轉化為商業成果，創造嶄新商業價值。並持續提供客戶整合性的全方位服務，擴大服務廣度，更加聆聽客戶意見回饋，確保服務品質符合客戶期待，以創造差異化。

對員工創造價值方面，徐聖忠指出，除了持續提升薪資福利，也給予員工更多的主導權，包括彈性工時、彈性工作地點、彈性服裝規定等，未來將推動員工的跨部門輪調，以拓展員工視野並促進部門合作。對社會大眾創造價值方面，PwC Taiwan在台灣成立55年來，堅守品質與誠信，受到社會大眾、主管機關和學校機構的信任，未來將持續強化對社會的價值，提供企業與公部門重大議題的解決方案。

至於對合夥組織創造價值，他說，PwC Taiwan的內部治理機制將更透明，並持續精進品質管理機制，落實及遵守主管機關與PwC Global的規範及要求。未來，將持續投資生成式AI，提升內部工作效率，並致力於推動「負責任的AI」（Responsible AI）。

面對全球經貿環境與企業經營的各種挑戰，徐聖忠引用弘一大師在《晚清集》中的一句話：「念念不忘，必有迴響」，他相信只要堅守信念、持之以恆，就會帶來好的結果。PwC Taiwan作為一個科技領先、以人為本的全球性專業服務機構，持續以誠信為基礎，堅持專業與品質，以「營造社會誠信，解決重要問題」為使命，提供高品質的審計與確信、稅務與法律、財務顧問與管理顧問等服務，協助客戶建立信任與創新重塑，將挑戰轉化為競爭優勢，成為下個世代的新贏家。