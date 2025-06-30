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汽車隔熱紙透光率指引出爐 明年新車強制納管

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部公路局30日公布「汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引」，建議車輛前擋黏貼可見光透過率70%以上、前側窗40%以上的隔熱紙。（公路局提供）
交通部公路局30日公布「汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引」，建議車輛前擋黏貼可見光透過率70%以上、前側窗40%以上的隔熱紙。（公路局提供）

台灣天氣炎熱，不少車主都會使用隔熱紙阻擋紫外線，由於隔熱紙透光率目前並未有相關指引，因此交通部先前也著手開始研議相關指引，交通部公路局30日公布「汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引」，建議車輛前擋黏貼可見光透過率70%以上、前側窗40%以上的隔熱紙，並揭露12家建議廠牌、型號資訊，明年起將對新車入法納管。

公路局指出，交通部於2025年2月7日道安記者會宣示，將推動汽車車窗黏貼隔熱紙可見光透過率管理列為道安三箭其中一箭，並規劃先朝宣導教育方向推動，期望透過使用指引，宣導民眾選用黏貼符合規定的隔熱紙。

公路局提到，考量我國氣候環境、道路安全、國人用車習慣及價格可負擔性，並比較各國規範後，以車輛「B柱」為主要分水嶺，考量B柱前為「道路安全」、B柱後計程車屬汽車運輸業及民眾乘車安全，並考慮我國屬副熱帶氣候及民眾選購彈性等因素，本次指引建議車輛前擋黏貼可見光透過率70%以上、前側窗40%以上的隔熱紙；計程車後側窗及後（擋）窗黏貼均為40%以上的隔熱紙，以確保駕駛人在行駛過程中，具有足夠行車視線與清晰的視野，以維護駕駛人及行人的安全。

為協助民眾確認隔熱紙產品符合建議值，公路局已請隔熱紙業者依據國家標準CNS 12381或國際標準化組織ISO 9050檢測隔熱紙可見光透過率標準，送專業檢測機構（台灣檢驗科技股份有限公司SGS、財團法人台灣商品檢測驗證中心ETC、國立成功大學能源科技與策略研究中心）檢測其產品可見光透過率，送專業檢測機構檢測其產品可見光透過率，並經過公路局及財團法人車輛安全審驗中心（VSCC），審查符合建議值之產品公布於「監理服務網」，截至6月底，已有12家（共計39組型號）已取得部分產品測試認證，陸續增加中。

公路局強調，指引公布後將持續宣導民眾選用黏貼符合規定的隔熱紙，民眾若有黏貼隔熱紙需求，或是車輛銷售商、隔熱紙安裝商幫車主貼隔熱紙，可至「監理服務網」-「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙」專區，選用合適的產品。

此外，對於罰則，公路局表示，未限期參加定期檢驗或臨時檢驗者，可依道路交通管理處罰條例第17條處汽車所有人900元以上、1,800元以下罰鍰，逾期1個月以上者並吊扣其牌照，至檢驗合格後發還，逾期6個月以上者，註銷其牌照。另外，經檢驗不合格汽車，於1個月內仍未修復並申請覆驗，或覆驗仍不合格者，將吊扣其牌照。不過這是目前罰規，屆時明年強制納管上路則會有新的相關規定。

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