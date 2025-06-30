國家住都中心擴大包租代管 第五期社宅代管招募133家業者

國家住都中心30日公告「中央社會住宅包租代管第五期計畫」招標資訊，預計招募133家租賃住宅服務業者，投標截止日為2025年7月28日。國住都表示，盼吸引更多優質業者參與，一起擴大社宅代管規模、提升弱勢族群的租屋保障。

國住都指出，本期計畫配合內政部國土管理署政策，設定「每年新增2萬戶有效契約數」為目標，重點在於強化對經濟弱勢、長者及身心障礙者等族群的租屋協助。措施包含延長代管租期、提供關懷獎勵金補助，落實「住者有其屋」的居住政策。

國住都說明，自2020年起推動「社會住宅包租代管（公會版）計畫」以來，至2025年6月16日止，累計媒合戶數已達10萬6,099戶，其中有效契約數為6萬4,374戶。第五期計畫將進一步擴大辦理規模，服務範圍涵蓋全台19個縣市，提供更多元、彈性且可負擔的租屋選擇。