快訊

美關稅緩徵期限倒數十天 彭博：台美接近達成貿易協議

最恐怖車站！台鐵汐科站通道長又窄 上班族練腳力、體力不濟的更慘

林口宅配公司驚傳殺人案！41歲男遭女同事持刀猛刺胸口 送醫不治

徐聖忠7月起接棒資誠所長 聚焦AI落地與四大價值創造

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
資誠會計師事務所新任所長徐聖忠明日上任。記者曾原信／攝影
資誠會計師事務所新任所長徐聖忠明日上任。記者曾原信／攝影

資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）宣布，原所長周建宏於2025年6月30日卸任，由合夥人徐聖忠自7月1日起接任新任所長。徐聖忠表示，未來將持續強化資誠對四大利害關係人，包括客戶、員工、社會大眾與合夥組織的價值創造，尤其將聚焦生成式AI的實際應用，協助企業轉型，打造具差異化的專業服務。

在客戶服務方面，徐聖忠強調，資誠將透過生成式AI等新科技，幫助客戶重塑商業模式，推動AI技術落地並轉化為具體成果，創造新的商業價值。同時也將擴大整合性服務內容，積極回應客戶意見，確保服務品質與期望一致。

對員工方面，資誠未來將進一步推動組織彈性，包括彈性工時、工作地點與服裝規定，同時規劃跨部門輪調制度，提升員工視野與部門協作，並持續優化薪資與福利制度。

對社會大眾，徐聖忠指出，資誠在台深耕55年，始終堅持誠信與品質，深獲各界信任。未來將進一步參與重大議題，提供企業與政府可落地的解決方案，強化社會責任。

對合夥組織，資誠將強化內部治理與品質管理，確保運作透明、合規，並投資AI系統以提升工作效率，同時落實「負責任的AI」原則，回應全球對科技倫理的關注。

周建宏卸任後，將持續擔任資誠教育基金會董事長，投入人才培育與終身學習的推廣，促進國內外學術交流。他的交棒象徵資誠領導階層的平穩過渡，也延續對教育與社會貢獻的承諾。

徐聖忠引用弘一大師《晚晴集》名言「念念不忘，必有迴響」，作為領導新篇章的信念。他強調，資誠將持續以誠信為本，堅持品質與專業，協助客戶因應全球經貿挑戰，在信任與創新中創造競爭優勢，成為引領下世代的贏家。

延伸閱讀

透南風基金會攜手南家扶贈書 鼓勵孩童持續閱讀

免費參觀「5大熱門博物館」！2025「終身學習券＋博物館通行票」登記免費抽 7月起一券嗨玩一年

終身學習券明起開放登記 有機會獲全年免費遊場館年票

響應亞灣資產管理中心計畫 資誠引進團隊打造南方艦隊

相關新聞

國家住都中心擴大包租代管 第五期社宅代管招募133家業者

國家住都中心30日公告「中央社會住宅包租代管第五期計畫」招標資訊，預計招募133家租賃住宅服務業者，投標截止日為2025...

徐聖忠7月起接棒資誠所長 聚焦AI落地與四大價值創造

資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）宣布，原所長周建宏於2025年6月30日卸任，由合夥人徐聖忠自7月1日起接任...

打造台灣退休金第3支柱 一次看懂7月上路的TISA

金管會推動亞洲資產管理中心，為讓國人透過理財對於退休生活有更好的規畫，推動「台灣個人投資儲蓄帳戶機制」（TISA）在7月上路。TISA英文全稱是Taiwan Individual Saving Account，用以打造退休金體系的第三支柱，初步將享有投資基金手續費及經理費優惠。

【專家之眼】合理嗎？你我自用必繳，計程車營業卻全免

一般國人擁有自用汽車（包括機車），除必須繳納購買時涉及之關稅、貨物稅、營業稅與奢侈稅（特種貨物及勞務稅）之外，每年還必須...

全力穩匯 央行查外資力道加大

台幣升值壓力大，中央銀行查外資的力道也放大，知情人士透露，央行已進一步透過外資銀行了解兩件事，一是外資買股的內容，二為是...

缺電來種電！彰化住宅與特登工廠啟動雙軌補助 每案最高十萬元

彰化縣政府加碼推動屋頂設置太陽光電 住宅與特登工廠同步啟動雙軌補助，今年補助經費共1500萬元，每案最高補助10萬元，特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。