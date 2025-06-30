徐聖忠7月起接棒資誠所長 聚焦AI落地與四大價值創造

資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）宣布，原所長周建宏於2025年6月30日卸任，由合夥人徐聖忠自7月1日起接任新任所長。徐聖忠表示，未來將持續強化資誠對四大利害關係人，包括客戶、員工、社會大眾與合夥組織的價值創造，尤其將聚焦生成式AI的實際應用，協助企業轉型，打造具差異化的專業服務。

在客戶服務方面，徐聖忠強調，資誠將透過生成式AI等新科技，幫助客戶重塑商業模式，推動AI技術落地並轉化為具體成果，創造新的商業價值。同時也將擴大整合性服務內容，積極回應客戶意見，確保服務品質與期望一致。

對員工方面，資誠未來將進一步推動組織彈性，包括彈性工時、工作地點與服裝規定，同時規劃跨部門輪調制度，提升員工視野與部門協作，並持續優化薪資與福利制度。

對社會大眾，徐聖忠指出，資誠在台深耕55年，始終堅持誠信與品質，深獲各界信任。未來將進一步參與重大議題，提供企業與政府可落地的解決方案，強化社會責任。

對合夥組織，資誠將強化內部治理與品質管理，確保運作透明、合規，並投資AI系統以提升工作效率，同時落實「負責任的AI」原則，回應全球對科技倫理的關注。

周建宏卸任後，將持續擔任資誠教育基金會董事長，投入人才培育與終身學習的推廣，促進國內外學術交流。他的交棒象徵資誠領導階層的平穩過渡，也延續對教育與社會貢獻的承諾。

徐聖忠引用弘一大師《晚晴集》名言「念念不忘，必有迴響」，作為領導新篇章的信念。他強調，資誠將持續以誠信為本，堅持品質與專業，協助客戶因應全球經貿挑戰，在信任與創新中創造競爭優勢，成為引領下世代的贏家。