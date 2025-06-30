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壽險因匯損大虧 拖累金融業獲利

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

金管會發布最新的金融三業獲利，截至五月底，金融三業稅前盈餘二三二八億元，較去年同期減少二五一一億元，減幅百分之五十一點九，比「腰斬」還嚴重；其中壽險業去年前五月賺一六四○億元，今年前五月轉為虧損六一七億元，拖累金融業整體獲利，原因除了美債失血，關鍵仍在於匯損。

金管會統計，五月底止，保險業虧損四九五億元、銀行業賺二四一四點四億元、證券業賺四○八點三五億元，相較於去年金融三業分別賺一七六五億元、二四八一點三億元、五九二點八四億元，其中保險業和去年的落差最大，也是近五年來表現最慘，因此拖垮全體金融三業的表現。

金控業者指出，下半年股、債、匯市若是波動劇烈，將影響今年金融業潛在獲利能力及可分配盈餘水準，金融業獲利、股價與未來配息空間將面臨壓力。

而對於壽險業引頸企盼，因應台幣匯率強升的「暫行措施」，知情人士指出，金管會即將公布的最新版暫行措施，會將責任準備金利率調降一碼，以及用第六回合生命表計算死亡率所能挪移出的準備金的金額，放在「特別準備金」帳戶，該帳戶不僅能沖抵匯損，未來若股債投資有損失也可沖抵，但能挪移出來的這些資金，不能直接入損益表，必須先放在特別準備金帳戶。

壽險業者指出，金管會目前的作法，已等同於把明年一月一日接軌新制開帳之後的「有利影響數」，先提撥一部分讓業者應急，關鍵在於如何設定上限。業界人士說，目前最有可能是百分之卅，但若設定百分之卅，很多「有利影響數」沒有這麼多的公司，恐因補給有限，使得ＲＢＣ（資本適足率）過不了關，因此不能排除提高至百分之四十、甚至更高的可能性。

金融業 壽險業

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