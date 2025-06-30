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全力穩匯 央行查外資力道加大

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
台幣匯率上周升值三點四九角，收在廿九點一八元，匯銀人士說，本周台幣仍看升，有機會升破廿八點八元價位。圖／聯合報系資料照片
台幣匯率上周升值三點四九角，收在廿九點一八元，匯銀人士說，本周台幣仍看升，有機會升破廿八點八元價位。圖／聯合報系資料照片

台幣升值壓力大，中央銀行查外資的力道也放大，知情人士透露，央行已進一步透過外資銀行了解兩件事，一是外資買股的內容，二為是否把原本作為借款擔保品的美元部位，在股市獲利了結之後把美元一併從市場拋出套利。

央行已多次重申外資匯入資金應依申報的匯款性質，運用於投資台股，不得用來炒作台幣匯率。據指出，央行發現許多外資所謂的錢進股市的方式，是用「一正一反」的方式抵銷掉，根本沒有投資實益，因此央行已在評估，對於外資聲稱的錢進股市，是否要把這類買了股票後卻又用期貨作空，或是買反向ＥＴＦ的方式抵銷掉的情況，排除在外，亦即對於這類外資，央行仍會限期請出場。

匯銀人士指出，由於各上市櫃公司結算半年報都看卅日的匯價，因此預期央行今天會比照上周五，力守台幣在廿九元的關卡。上周五因熱錢大舉匯入逾十億美元、出口商瘋狂拋匯，台幣匯率盤中狂升二點六一角，最高衝至廿八點九○四元，尾盤央行進場干預，台幣翻貶一點五分、收在廿九點一八元；上周升值三點四九角。

匯銀人士表示，市場更關心的是七月一日之後的匯價表現，即使央行今天守住廿九元大關，但本周不僅可能看到廿八元，更有機會升破廿八點八價位。

至於外資用美元，以ＳＷＡＰ方式作為銀行的擔保品，再向銀行借出台幣投資股市的做法，匯銀人士表示，這種方式行之有年，由於並非涉及換匯，因此央行過去比較不會特別注意這種方式，但若外資現在從股市獲利了結，已清償向銀行借出的台幣，並且要把已解質的美元直接從市場賣出套利的話，就會引起央行注意。

至於未來台幣匯率走勢，上周五的一個月期海外ＮＤＦ（無本金交割遠期外匯）報價折價擴大至近四角，顯示海外法人對台幣匯率懷有強烈升值預期、押寶台幣匯率一個月後將升抵廿八點六元。匯銀人士則說，儘管市場預期下半年拉貨效應消失後，出口衰退就能緩解台幣升值壓力，但最大變數是台積電，因為台積電先進製程大幅領先，具有轉嫁成本的能力，若匯率升值對台積電營收影響不大，就算其他產業沒有拉貨潮，台幣可能會持續走升。

央行 匯率

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