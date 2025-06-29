缺電來種電！彰化住宅與特登工廠啟動雙軌補助 每案最高十萬元

彰化縣政府加碼推動屋頂設置太陽光電 住宅與特登工廠同步啟動雙軌補助，今年補助經費共1500萬元，每案最高補助10萬元，特定工廠屋頂設置太陽光電補助11月30日前需提出申請，住宅屋頂需於10月底前完成併網後可提出補助申請。

彰化縣政府表示，彰化縣擁有全台最長日照時數，目前再生能源總裝置容量已達4.26GW，為全國第一，並持續配合中央補助加碼推動「補助建築物設置太陽光電計畫」，分別針對住宅及特登工廠提供資源協助，提升民眾參與意願，擴大太陽光電設置範圍，同時能減輕業者工廠轉型壓力，有助於能源轉型。

縣府經濟暨綠能發展處表示，今年配合行政院加碼投入1千萬元補助，鼓勵民眾於住宅屋頂設置太陽光電系統，民眾需於10月30日前完成併網並取得縣府設備登記者，皆可提出補助申請，每瓩補助5千元，每案最高可補助10萬元。

彰化縣取得特定工廠登記家數高達943家，今年特定工廠屋頂設置太陽光電補助計畫，縣府則編列500萬元，希望加速特定工廠邁向合法化，也鼓勵業者同步設置太陽光電發電系統，以降低業者在工廠轉型過程中的經濟壓力。業者可於11月30日前提出「用地計畫」申請（公告日前已申請用地計畫者不予補助），皆可提出補助申請，每瓩補助5千元，每案最高可補助10萬元。