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英國商業貿易部長訪台 見證台英ETP簽署

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

英國商業貿易部（Department for Business and Trade）貿易政策暨經濟安全部長艾禮遜（Douglas Alexander）於29至30日訪問台灣，將代表英方與經濟部共同主持第27屆台英年度經貿對話會議（UK-Taiwan Trade Talks），更重要的是將見證台英「提升貿易夥伴關係（ETP）」三項領域協議之簽署，將首重投資、數位貿易、能源與淨零排放。

英國在台辦事處表示，艾禮遜此次訪台時間，緊接在英國於6月26日發布《英國貿易戰略Trade Strategy》之後，首重於讓英國貿易政策與驅動經濟成長的重要戰略產業同步聚焦。英國與台灣擁有長期友好關係，此行主要為促進雙邊貿易往來。台英去年雙邊貿易總額達到93億英鎊，創下史上新高。

英國在台辦事處表示，艾禮遜此行進一步向台灣強調，英國要與台灣做生意。強化貿易投資是英國現任政府「變革計畫（Plan for Change）」的重要一環，以提升英國經濟發展為核心使命。由於艾禮遜部長職責橫括貿易政策與經濟安全，此行也將見證台英雙邊就「提升貿易夥伴關係（ETP）」之三項領域：投資、數位貿易、能源與淨零排放協議之簽署。

艾禮遜表示：「英國與台灣的貿易關係由來已久，雙邊貿易總額更在去年創下歷史新高。但我們知道英國企業還會有更多機會，能在台灣充滿多元活力的經濟商機中獲益。即將簽署的ETP三項領域協議將幫助台英透過驅動成長的戰略產業發展促進更多貿易往來，進而帶來經濟成長，幫助民眾賺取更多收入，成功實踐『英國變革計畫』。」

由於台英貿易數位化領航計畫（UK-Taiwan Trade Digitalisation Pilot）的成功完成，相關戰略產業未來將可以進一步數位化與台灣的貿易往來，取代實體紙張書信來提升效率。台英貿易數位化領航計畫中的兩項數位貿易業已於部長訪台前成功執行，分別由英國半導體供應鏈廠商Clas-SIC Wafer Fab以及英國威士忌廠商Kimbland Distillery in Orkney 與 Skene Whiskey完成與台方的貿易商品交易。

艾禮遜此行將拜會總統賴清德，參觀位於新竹的國家太空中心，並與台英企業界代表交流，包括總部位於英國劍橋的安謀國際科技股份有限公司（ARM）以及已投資英國的華新麗華股份有限公司。

英國

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