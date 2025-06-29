台塑化宣布：30日起 汽柴油每公升各漲4角
台塑石化今天宣布，自30日起凌晨1時開始，調漲汽油批售價格每公升新台幣0.4元、柴油批售價格每公升0.4元，市場零售價格由加油站自行決定。
台塑石化表示，受到美國空襲伊朗核設施影響，以色列與伊朗達成停火協議，市場對中東原油供應風險的擔憂明顯緩解，促使國際油價大幅下跌，但考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定調漲汽油、柴油批售價格。
調整後，台塑石化加盟加油站參考零售價如下，92無鉛汽油每公升27.1元、95+無鉛汽油28.6元、98無鉛汽油30.6元、超級柴油25.7元。
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