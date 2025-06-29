台塑化宣布：30日起 汽柴油每公升各漲4角

宇樹機械人G1人形機器人在蛇年央視春晚上，憑著跳東北民俗舞蹈「扭秧歌」爆紅；美國特斯拉最近公布，人形機器人Optimus打開垃圾桶，準確地幫忙倒垃圾。從中國北京到美國矽谷、從德國慕尼黑到韓國首爾，人形機器人與AI的融合不再只是未來式：人形機器人正從實驗室走向產線，從概念走向應用。美、中、歐、日、韓等國家已相繼啟動國家層級的政策與資源動員，目標在這場AI與製造融合的新戰場搶得先機。

2025-06-29 08:00