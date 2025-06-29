快訊

韓媒報導台人首爾廣藏市場瘋買棉被引熱議 韓網友：到台灣買雨傘

金曲36／張清芳催呂士軒「走快一點」遭炎上 挨轟「倚老賣老」

聯國權威消息認了！IAEA署長：伊朗數月可重啟濃縮鈾 核材料庫存失蹤

對美出口正式超車中國 學者揭2質變盼拉動產業發展

中央社／ 台北29日電

人工智慧（AI）商機大爆發，加上關稅前的拉貨效應助攻，台灣對美外銷占總出口比重達30%，超車中國。過去中國穩坐台灣第一大出口國，如今美國正式超車，學者認為，美國為高薪經濟體，正面看待出口結構轉變，但川普2.0具高度不確定性，仍須努力分散市場。

今年國際局勢動盪，美國關稅陰霾籠罩，又有中東地緣政治風險干擾，台灣2025年經濟成長率呈現前高後低，全年經濟成長率勉強「保3」。不過上半年在AI商機及拉貨潮雙引擎驅動下，出口、外銷訂單、工業生產等經濟數據均寫下亮眼成績，5月出口更寫下3大驚奇。

細看最新的5月出口數據，單月外銷金額首度站上500億美元，資通與視聽產品出口迎來猛爆式成長，而美國躍升為台灣最大出口國，占比衝上30%，超車中國與香港的27.2%，也是近33年來首見3字頭。

台經院院長張建一表示，今年2月，台灣對美出口值高於中國及香港，那時還有農曆春節的季節性因素干擾，這次是「實打實的超越」。

台經院景氣預測中心主任孫明德進一步解析，AI商機延續，又有關稅前的拉貨潮催動，AI相關商品出口大爆發，使得資通視聽超越電子零組件，成為第一大出口產品，而AI伺服器主要賣美國，進而使美國超越中國，成為台灣最大出口市場。

孫明德認為，這次出口結構轉變是拜單一商品所賜，未來是否維持要再繼續觀察，不過以投資而言，今年前5月進口資本設備大幅成長6成，到了5月，整體資本設備及半導體設備進口仍維持高成長，顯見「AI方面還是很棒 」。

AI助攻之下，美國時隔30多年，再次成為台灣主要出口市場，中央大學經濟系教授邱俊榮指出，過去台灣出口集中中國，占比突破4成，引發國內對出口過度集中單一市場、單一產品的憂心，這幾年在全球供應鏈移轉、美中對峙延燒等國際局勢轉變下，出口產生質變。

邱俊榮分析，雖然出口結構從集中中國、集中ICT產品，轉為集中美國、AI產品，似乎舊事重演，但內涵並不相同。

首先，美國是全球最大經濟體，台灣對美出口達3成也不為過，前美國總統拜登任內，台美關係良好，社會大眾對於台灣對美出口占比攀高樂觀其成，近期之所以有疑慮，是因為美國總統川普作風充滿不確定性，才導致對美出口創高，更顯突出。

其次，美國不只是全球最重要市場，也是高薪先進經濟體，美國、中國同樣是台灣出口大國，意義並不相同。

回顧過去市場對出口集中中國的討論，邱俊榮表示，早年洽簽兩岸ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）時期，國內浮現質疑聲浪，原因之一就是經濟學理論「要素價格均等化」，認為兩岸經貿互動更為緊密，將拉低台灣薪資水準，並惡化台灣失業問題。

而後中國經濟快速發展，紅色供應鏈崛起，也對台灣經濟造成衝擊。

邱俊榮認為，台灣與美國深化貿易往來，有機會拉動產業發展、薪資成長，而且貼近最終市場，有助於讓台灣產業往終端、附加價值較高的方向前進。

不過邱俊榮提醒，川普作風詭譎難測，面對美國的不確定性，出口更分散是最好，現在歐盟僅排名第4大出口市場，仍有努力空間。

至於台灣今年靠著AI商機，撐起上半年出口亮眼表現。孫明德提醒，必須關注「燈下黑」，AI光芒耀眼，相關的公司就那幾家，其餘企業還是很辛苦，尤其傳產遇到關稅、匯率、中東戰爭等3大挑戰，儘管中東戰事平息，下半年關稅壓力還是很大，中小企業、傳產外銷受挫，衝擊可能蔓延至內需市場。

邱俊榮則以AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5月17日晚間宴請台灣供應鏈夥伴為例，他指出，坐在黃仁勳身邊的台灣企業大老多是製造背景；現在情況好比輝達準備蓋賣場，台灣扮演工程承包商的角色，但賣場落成之後，輝達自己有店面做生意，也期許台灣能夠有店面（軟體應用）做生意。

邱俊榮強調，「可以依賴AI，但不能只依賴AI硬體」，在這波AI浪潮之下，台灣握有製造優勢，是很好的立足點，但必須把握時機，將觸角延伸至應用端，才能鞏固中長期競爭力。

美國 AI

延伸閱讀

日經：川普放眼下半年率CEO團訪中國大陸

黃仁勳點名自駕車 亞光、凌陽受惠

AI晶片熱也吹向書市 誠品暢銷榜張忠謀、黃仁勳都上榜

黃仁勳揭祕與緯創合作細節 一季生產24萬台GB200

相關新聞

政院「AI新十大建設」 企業導入AI 今年拚3.2萬家

行政院近期正在研擬AI新十大建設，據了解，這次布局行政院是以2040年為長期願景目標，分階段設置相關進度，像是今年目標朝...

高齡企業負責人占近二成 去年逾29萬人

財政部日前公布「賦稅指標中的高齡族群概況」，以去年底仍在營業的企業中，負責人年逾65歲者有29.1萬家，相當於營利事業中...

本周台股／台股波段新高藏危機 五雷轟頂恐引爆變盤？

在以伊戰爭停火、AI狂潮與資金回流助攻下，上周台股強勢上攻534.34點，周線漲幅2.42%，終場收在2萬2580.08點，改寫波段新高。然而，AI龍頭輝達股價創高之際，執行長黃仁勳悄然啟動全年賣股計畫，尚有近590萬股潛在賣壓待釋；美國聯準會關注的通膨與就業數據也將陸續公布，配合新台幣升值、第2季財報將至，台股本周恐將面臨一場不確定風暴的壓力測試。

對等關稅有進展 鄭麗君再飛美盼取得互利共贏結果

美國對等關稅有新進展，行政院經貿辦今（29）日指出，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮於美東時間 6月 ...

經貿辦：台美對等關稅第二輪實體磋商 取得建設性進展

繼5月1日台美完成對等關稅等經貿議題首輪實體磋商，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮於美東時間 ...

6國積極投入人形機器人與AI融合 全球量產新戰場正成形

宇樹機械人G1人形機器人在蛇年央視春晚上，憑著跳東北民俗舞蹈「扭秧歌」爆紅；美國特斯拉最近公布，人形機器人Optimus打開垃圾桶，準確地幫忙倒垃圾。從中國北京到美國矽谷、從德國慕尼黑到韓國首爾，人形機器人與AI的融合不再只是未來式：人形機器人正從實驗室走向產線，從概念走向應用。美、中、歐、日、韓等國家已相繼啟動國家層級的政策與資源動員，目標在這場AI與製造融合的新戰場搶得先機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。