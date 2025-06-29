對美出口正式超車中國 學者揭2質變盼拉動產業發展

人工智慧（AI）商機大爆發，加上關稅前的拉貨效應助攻，台灣對美外銷占總出口比重達30%，超車中國。過去中國穩坐台灣第一大出口國，如今美國正式超車，學者認為，美國為高薪經濟體，正面看待出口結構轉變，但川普2.0具高度不確定性，仍須努力分散市場。

今年國際局勢動盪，美國關稅陰霾籠罩，又有中東地緣政治風險干擾，台灣2025年經濟成長率呈現前高後低，全年經濟成長率勉強「保3」。不過上半年在AI商機及拉貨潮雙引擎驅動下，出口、外銷訂單、工業生產等經濟數據均寫下亮眼成績，5月出口更寫下3大驚奇。

細看最新的5月出口數據，單月外銷金額首度站上500億美元，資通與視聽產品出口迎來猛爆式成長，而美國躍升為台灣最大出口國，占比衝上30%，超車中國與香港的27.2%，也是近33年來首見3字頭。

台經院院長張建一表示，今年2月，台灣對美出口值高於中國及香港，那時還有農曆春節的季節性因素干擾，這次是「實打實的超越」。

台經院景氣預測中心主任孫明德進一步解析，AI商機延續，又有關稅前的拉貨潮催動，AI相關商品出口大爆發，使得資通視聽超越電子零組件，成為第一大出口產品，而AI伺服器主要賣美國，進而使美國超越中國，成為台灣最大出口市場。

孫明德認為，這次出口結構轉變是拜單一商品所賜，未來是否維持要再繼續觀察，不過以投資而言，今年前5月進口資本設備大幅成長6成，到了5月，整體資本設備及半導體設備進口仍維持高成長，顯見「AI方面還是很棒 」。

AI助攻之下，美國時隔30多年，再次成為台灣主要出口市場，中央大學經濟系教授邱俊榮指出，過去台灣出口集中中國，占比突破4成，引發國內對出口過度集中單一市場、單一產品的憂心，這幾年在全球供應鏈移轉、美中對峙延燒等國際局勢轉變下，出口產生質變。

邱俊榮分析，雖然出口結構從集中中國、集中ICT產品，轉為集中美國、AI產品，似乎舊事重演，但內涵並不相同。

首先，美國是全球最大經濟體，台灣對美出口達3成也不為過，前美國總統拜登任內，台美關係良好，社會大眾對於台灣對美出口占比攀高樂觀其成，近期之所以有疑慮，是因為美國總統川普作風充滿不確定性，才導致對美出口創高，更顯突出。

其次，美國不只是全球最重要市場，也是高薪先進經濟體，美國、中國同樣是台灣出口大國，意義並不相同。

回顧過去市場對出口集中中國的討論，邱俊榮表示，早年洽簽兩岸ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）時期，國內浮現質疑聲浪，原因之一就是經濟學理論「要素價格均等化」，認為兩岸經貿互動更為緊密，將拉低台灣薪資水準，並惡化台灣失業問題。

而後中國經濟快速發展，紅色供應鏈崛起，也對台灣經濟造成衝擊。

邱俊榮認為，台灣與美國深化貿易往來，有機會拉動產業發展、薪資成長，而且貼近最終市場，有助於讓台灣產業往終端、附加價值較高的方向前進。

不過邱俊榮提醒，川普作風詭譎難測，面對美國的不確定性，出口更分散是最好，現在歐盟僅排名第4大出口市場，仍有努力空間。

至於台灣今年靠著AI商機，撐起上半年出口亮眼表現。孫明德提醒，必須關注「燈下黑」，AI光芒耀眼，相關的公司就那幾家，其餘企業還是很辛苦，尤其傳產遇到關稅、匯率、中東戰爭等3大挑戰，儘管中東戰事平息，下半年關稅壓力還是很大，中小企業、傳產外銷受挫，衝擊可能蔓延至內需市場。

邱俊榮則以AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5月17日晚間宴請台灣供應鏈夥伴為例，他指出，坐在黃仁勳身邊的台灣企業大老多是製造背景；現在情況好比輝達準備蓋賣場，台灣扮演工程承包商的角色，但賣場落成之後，輝達自己有店面做生意，也期許台灣能夠有店面（軟體應用）做生意。

邱俊榮強調，「可以依賴AI，但不能只依賴AI硬體」，在這波AI浪潮之下，台灣握有製造優勢，是很好的立足點，但必須把握時機，將觸角延伸至應用端，才能鞏固中長期競爭力。