貨櫃三雄除息秀 業者：美國運價下修、傳統旺季添憂

貨櫃三雄陸續接棒除息，長榮、萬海填息表現分歧，陽明將於7月9日除息，股價走勢將與關稅發展息息相關。業者指出，近期美國線艙位供給大幅增加，貨主趨於觀望，運價面臨修正，成為第3季旺季的隱憂。

台股除息旺季啟動，貨櫃三雄中，長榮、萬海率先上演除息秀，填息表現分歧；已於19日除息的長榮每股配發現金股利32.5元，首日雖一度邁向填息，最終仍陷貼息；由於股利豐厚，市場推測，距離填息還有一大段路要走。

萬海24日除息3.5元，當天開盤不到20分鐘，就順利完成填息任務；陽明預計7月9日除息7.5元，市場聚焦後續行情與旺季展望。

陽明業務長李明輝先前在法人說明會指出，第3季進入傳統旺季，需求回升趨勢明確，但整體市況仍受地緣政治、關稅政策與油價等多重變數牽動。

他表示，「4月對等關稅一度讓市場需求急跌，隨後在關稅豁免延長下又快速回升。」雖然美國航線已走出關稅衝擊的谷底，但近期市場運價波動劇烈，主因來自供給大幅增加，未來仍需觀察美中、美國與他國的關稅協商進展。

根據最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI），已連續第3週下滑，其中美西、美東線都大幅修正。貨攬業者指出，美國關稅仍不確定，即使美中簽署貿易協議，但關稅細節仍不明朗，企業在補庫存告一段落後，持續觀望，美國線運價下週仍有修正空間，恐壓抑旺季效應。

此外，地緣政治風險也是航商重大關注焦點。目前紅海危機仍未解除。陽明表示，聯盟成員目前無復航計畫，繞行好望角仍是主流路線，有利於運力消耗；此外，以伊衝突目前暫緩，但市場仍在關注，地處關鍵的荷莫茲海峽封鎖，將波及部分全球石油運量，以及中東航線營運。