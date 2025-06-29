對等關稅有進展 鄭麗君再飛美盼取得互利共贏結果

美國對等關稅有新進展，行政院經貿辦今（29）日指出，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮於美東時間 6月 25 日再次率領政府團隊，於華府就對等關稅議題與美方進行為期兩天之第二輪實體磋商，雙方針對關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性等多項經貿議題，逐步凝聚共識，期盼談判將能取得互利共贏的結果。

經貿辦指出，繼5月1日台美完成對等關稅等經貿議題首輪實體磋商，鄭麗君、楊珍妮於美東時間 6月 25 日再次率領政府團隊，於華府就對等關稅議題與美方進行為期兩天之第二輪實體磋商，期間並和美國貿易代表Jamieson Greer及美國商務部長Howard Lutnick進行整體溝通。自5月到本次實體磋商之間，雙方亦曾多次以視訊會議進行議題磋商及深入溝通，並以文件往來等方式交換意見，持續推進談判。

經貿辦表示，對於本次華府實體磋商，台美雙方均肯定當前談判持續正面發展，為深化經貿夥伴關係打下良好基礎。在本次磋商中，雙方針對關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性等多項經貿議題，逐步凝聚共識，致力促進貿易平衡，優化經貿體系，並為台美產業與經濟發展創造更多機會。雙方在溝通過程中亦皆表達，在台美產業長期互補的基礎之上，擴大雙邊投資將能增進彼此之共榮發展，尤其台灣企業近年擴大對美投資，美方也樂見美國企業擴大對台投資。

鄭麗君表示，雙方皆認為談判至今取得建設性進展。鄭麗君也表示，臺美是彼此重要的經貿及科技戰略夥伴，兩國產業具深厚供應鏈合作關係，期盼談判將能取得互利共贏之結果。

此次前往華府參與談判的台灣政府團隊，包括行政院經貿談判辦公室、經濟部、農業部、衛福部、國家安全會議等單位代表。