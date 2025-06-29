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經貿辦：台美對等關稅第二輪實體磋商 取得建設性進展
繼5月1日台美完成對等關稅等經貿議題首輪實體磋商，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮於美東時間 6月 25 日再次率領政府團隊，於華府就對等關稅議題與美方進行為期兩天之第二輪實體磋商，期間並和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer） 及美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick） 進行整體溝通。
自5月到本次實體磋商之間，雙方亦曾多次以視訊會議進行議題磋商及深入溝通，並以文件往來等方式交換意見，持續推進談判。
對於本次華府實體磋商，臺美雙方均肯定當前談判持續正面發展，為深化經貿夥伴關係打下良好基礎。在本次磋商中，雙方針對關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性等多項經貿議題，逐步凝聚共識，致力促進貿易平衡，優化經貿體系，並為臺美產業與經濟發展創造更多機會。
雙方在溝通過程中亦皆表達，在臺美產業長期互補的基礎之上，擴大雙邊投資將能增進彼此之共榮發展，尤其臺灣企業近年擴大對美投資，美方也樂見美國企業擴大對臺投資。
行政院臺美經貿工作小組召集人，也是我國代表團團長的行政院副院長鄭麗君表示，雙方皆認為談判至今取得建設性進展。鄭麗君也表示，臺美是彼此重要的經貿及科技戰略夥伴，兩國產業具深厚供應鏈合作關係，期盼談判將能取得互利共贏之結果。
經貿辦表示，此次前往華府參與談判的臺灣政府團隊，包括行政院經貿談判辦公室、經濟部、農業部、衛福部、國家安全會議等單位代表。
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