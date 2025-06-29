長青世代所得 股利佔最大宗

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部統計，65歲以上的高齡者2022年股利所得3,778億元最多，占總所得50.7％，薪資所得約占25.2％，若把股利所得加上利息及租賃所得，三項「被動收入」合占69.8％。

依綜所稅申報資料，2022年高齡有所得者232.5萬人，占高齡人口的57%，以有利息所得者170.7萬人（41.8％）最多；次為股利所得者136萬人（33.3％），薪資所得者僅38.5萬人，主要是因為高齡者多已退離職場。與2013年比較，高齡有所得人口增加近六成，各類所得人中，以薪資所得增加1.5倍最高，其次為股利所得增加1.1倍。

從各類所得額觀察，2022年高齡者以股利所得3,778億元最多，薪資所得為1,876億元、利息所得為835億元、租賃及權利金所得為590億元。與2013年比較，股利、薪資所得分別增三倍以及2.3倍。財政部分析，主因高齡人數升，加上企業股利發放增加，以及薪資調升，利息所得則隨利率下降，減2.1％；過去九年，股利及薪資所得占比各增17.7個、5.6個百分點，利息所得減18.3個百分點。

2022年高齡女性有所得者128.9萬人，占比為55.4％，高出男性10.8個百分點，其中女性有利息者明顯多於男性。與2013年比較，各項所得女性人數之增幅多超過男性，尤以薪資所得者增2.3倍最多；另股利、租賃所得者各增1.2倍。

換算2022年高齡者人均總所得為32.1萬元，平均薪資、股利所得各48.7萬、27.8萬元，與全年齡層相較，呈現一低一高。

高齡者 薪資 利息

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