高齡企業負責人占近二成 去年逾29萬人

財政部日前公布「賦稅指標中的高齡族群概況」，以去年底仍在營業的企業中，負責人年逾65歲者有29.1萬家，相當於營利事業中有近1/5為高齡負責人，其中資本額千萬元以上企業負責人約有1/3年齡超過65歲。

醫療科技進步，平均壽命持續延長，加上戰後嬰兒潮世代進入65歲以上的高齡人口，導致我國高齡人口占比快速攀升，2018年3月底突破14%，邁入高齡社會後，至2024年底已達19.2%，共計449萬人，而國發會預估全台各縣市將於今年跨越20%門檻。

依據衛福部「老人狀況調查」，2022年高齡者13.4%仍有工作，且約五成為「經濟上需要」，所以繼續活躍在勞動力市場；以性別觀察，高齡男性有工作比率占19.1%，明顯高於女性的8.7％，男性主要從事職業以農林漁牧業生產人員居多、占27.8%，女性則為服務及銷售人員、占41.1%。

圖／經濟日報提供

約有65％高齡者的主要經濟來源為「本人」，多為退休金或軍公教等年金給付，其中男性占比更達77%，高於女性的56%；28%主要來自「家人」，且多為「晚輩奉養」；高齡者有儲蓄或財產之比率占75%。

透過稅籍登記檔與戶政資料串接，截至2024年底尚在營業的165萬家企業中，負責人年逾65歲有29.1萬家，相當於營利事業中有近1/5為高齡負責人，主要分布以批發零售業、製造業、住宿餐飲業及營建業為主，這四類占整體的76%。

從性別來看，男、女性均以批發零售業約占五成最高；其次男性則為製造業15.5%，女性則為住宿餐飲業、約占11.2%；第三，男性為營建工程業、約6.6%，女性則為製造業一成。

負責人為高齡者的企業資本額集中在10萬元以下、約占45.7%，比重較10萬元以下占全體營利事業的39.1％更高；資本額逾千萬元者占14.4％，則遠高於全體的7.9％。

進一步分析，資本額千萬元以上的營利事業，其負責人為高齡者計4.2萬家，占此級距13萬家的32.3％，也就是平均每三位就有一位為高齡者，年齡集中在65至74歲。

從事前五大行業中類為批發業（22.7%）、金融服務業（11.5%）、不動產開發業（6.2%）、不動產經營及相關服務業（5.6%）、零售業（4.4%），前五行業均屬服務業、合約占五成。財政部分析，除了與國內產業結構有關，也可能與租稅規劃考量及近年股市投資風行，再加上這些行業工作時間較具彈性，也較倚賴職涯中累積的人脈與穩定的客戶關係。

高齡負責人應納稅額的男女差距倍數為5.1倍，遠高於家數倍數1.6倍，顯示男性高齡負責人經營之企業獲利較高。

進一步分析，由高齡者擔任負責人的營利事業，112年結算申報應納稅額共3,539億元，占全體營利事業52%；分別由小至大排列切分為十等分位，第一至六等分位，也就是60%皆屬於無應納稅額者，而第十等分位（即最高10%）之應納稅額貢獻度達98%。

第七至十等分位（前40%）的應納稅額主要來自製造業、批發零售業、金融保險業及運輸倉儲業，其中第七至九等分位以批發零售業占比最高，第十等分位以製造業貢獻占五成最大。