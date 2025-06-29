AI新十大建設 國發會：五類法規須修正

行政院卯足全力盤點AI新十大建設相關計畫，除規劃與預算，法規面也要跟上，據國發會初步盤點，至少有五面向相關法規須檢討修正，包括AI基本法、個資法、著作權法、產創條例等。

首先在政策誘因上，將參考日韓等支持國內軟體平台產業發展法規，建議相關部會研擬誘因機制，像是針對雲端運算技術及服務開發商與使用者，研議政策誘因如全額或部分租稅減免。

其次，推動智慧交通、智慧醫療等沙盒機制，各智慧應用評估研議鬆綁相關法規，加速推動；第三，提供導入AI誘因，包括產創條例先前已修正明確將AI納入投資租稅抵減，優惠措施鼓勵購置並使用國產智慧機械設備。

第四，為建立繁體中文AI訓練語料庫，提升我國主權AI國際競爭力，因此須通盤檢視我國目前法規，包括AI基本法等；最後是延攬國際AI專業人才，現階段已明確將AI納入特定專業人才範疇，未來也可再滾動檢視延攬誘因。