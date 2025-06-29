政院「AI新十大建設」 企業導入AI 今年拚3.2萬家

行政院近期正在研擬AI新十大建設，據了解，這次布局行政院是以2040年為長期願景目標，分階段設置相關進度，像是今年目標朝逾3.2萬家業者導入AI努力，盼能在2028年以前達10萬家，2040年創造兆元產值軟體平台新產業，並有百萬家業者導入AI應用。

國發會擬定「AI新十大建設」草案，計劃在2025至2028年期間投入至少1,900億元，積極發展十大重點領域。根據目前盤點出的十大推動項目，包括兆元軟體平台產業、產業應用百萬家、全民智慧生活圈、矽光子技術全球領先、進入量子運算領先群、智慧機器人技術發展、亞洲前二算力資源、50萬人才與千億資金、主權AI與資料治理、區域均衡發展等。

至於推動期程，根據規劃，此次計劃是以2040年為長期願景目標，推動上分為智慧應用、關鍵技術及數位基磐三大項目，首先在今年進度上，預計要促成大廠建構以大帶小軟體價值鏈，逾3.2萬家業者導入AI，並聚焦在高頻寬與極低延遲矽光子技術，同時建置低溫次系統驗證平台，籌備機器人研究中心，更要提升公部門算力達116PF。

2028年以前是盼能創造7兆產值，預計城市級軟體平台整城輸出至海外市場，引導約10萬家業者導入AI，並建置矽光子、量子電腦與智慧機器人等三個國際級實驗室，在公部門算力上希望2029年前可達480PF。

長期目標上，喊出2040年總產值可達15兆，創造出50萬個高階就業機會，創造兆元產值軟體平台新產業。

有百萬家業者導入AI應用，打造全民AI生活圈，且半導體封裝持續領先20年，台灣進入量子電腦領先群，全球機器人重要供應鏈所在地。



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