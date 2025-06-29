無薪假人數恐增加 學者：7月將是關鍵時點

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
勞動部7月1日將發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。示意圖，圖／報系資料照
勞動部7月1日將發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。示意圖，圖／報系資料照

勞動部7月1日將發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。美國總統川普4月提出對等關稅政策，緩徵期將於7月9日到期，觀察5月、6月的無薪假趨勢，有緩步增加現象，截至6月中旬已有破千人受關稅衝擊放無薪假。學者觀察，7月將是關鍵時點。

除對等關稅衝擊外，近來新台幣暴升，侵蝕出口競爭力和獲利表現，如機械業已「哀鴻遍野」，傳出有廠商暫停出貨、可能造成無薪假，是否再帶來新一波無薪假高峰，仍待觀察。

美國4月初發布對等關稅政策，對全球經濟造成衝擊，國內產業也受到影響。實施無薪假的產業大宗，主要仍是製造業。根據勞動部統計，截至6月中旬為止，因受美國對等關稅影響，實施無薪假的企業有38家，人數1,189人，人數已經破千。

觀察自美國4月初宣布對等關稅以來，截至5月初僅有三家業者回報，是受到對等關稅對訂單影響與不確定性，因而實施無薪假，短期內受影響情形較不顯著。但5月中旬通報受美國關稅影響實施無薪假的業者，有16家廠商，人數大約400多人。兩周內增加了13家廠商，情況不容忽視。

根據勞動部統計，5月中旬至5月底的兩周間，因美國關稅政策而實施無薪假的企業共20家、827人，較前一期統計幾乎倍增，反映關稅對就業市場衝擊逐漸擴大。5月底至6月中，受到美國對等關稅影響，實施無薪假的業者有38家，人數1,189人，因關稅衝擊而放無薪假勞工，首度破千人。至目前為止，總計無薪假家數114家、2,527人。

對此，行政院提出「特別條例」編列預算作為因應，其中勞動部提出「支持勞工安定就業與挹注勞保基金」等措施。因應台美關稅衝擊，可透過勞雇協商縮短工時及調整薪資，由政府依無薪假前後薪資差額50%核發薪資補貼。

學者專家評估，目前放無薪假情況還不算嚴重，後續仍要觀察，美國對等關稅豁免期會持續到7月，待豁免期過後，確切關稅稅率若出爐，會更明確反映出對台灣出口產業、就業市場的衝擊。倘若隨著川普可能將晶片關稅提高到50%，估無薪假跟失業率都有可能提高。

美國 對等關稅 勞動部

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