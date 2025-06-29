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每周一勢／5月出口金額579億美元 年增18.5%
據經濟部統計，5月外銷訂單579.3億美元，年增18.5%；累計前五月外銷訂單2,638.0億美元，年增15.0%。接單地區以美國的210億美元最多，創歷年同月新高，年增率逾四成。
資訊通訊產品成長29.5%
據經濟部統計，按貨品別觀察，受惠新興科技應用持續拓展，挹注資訊通信及電子產品接單動能，5月接單分別年增29.5%、27.7%。
訂單金額中45.7%在海外生產
據經濟部統計，5月訂單金額中有45.7%在海外生產，較上年同月下降2.0個百分點，主因資訊通信及電子產品廠商提升國內生產比重所致。
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