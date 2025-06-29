台灣168／世界競爭力排名 台灣居第六

經濟日報／ 本報訊
台灣財富成長速度躍全球第三快。聯合報系資料照
台灣財富成長速度躍全球第三快。聯合報系資料照

瑞士洛桑管理學院（IMD）所公布的「2025年IMD世界競爭力年報」顯示，台灣在所有69個受評比的國家當中，排名第六名，而在人口超過2,000萬人的經濟體之中，更是已經連續五年排名蟬聯世界第一。

財富成長速度 全球第三快

瑞銀發布《2025年全球財富報告》，截至2025年初，台灣擁有「百萬美元資產」的富豪人數達75.8萬人，全球排名第15。台灣人均財富在過去五年大幅成長35%，成為全球財富成長速度第三快的國家。

多數輸美產品面臨232關稅

經濟部指出，台灣最需要關注的是美國對半導體相關產品進行232調查結果，因目前台灣對美國出口約有近八成的貿易額屬於232關稅的課徵範圍，而對等關稅的影響範圍僅占約二成。

台灣對美國出口約有近八成的貿易額屬於232關稅的課徵範圍。聯合報系資料照
台灣對美國出口約有近八成的貿易額屬於232關稅的課徵範圍。聯合報系資料照

央行下修今年CPI預估至1.81%

中央銀行召開第2季理監事會議，宣布利率政策按兵不動，重貼現率2%連五凍；最新預測對今年全年經濟成長率維持3.05%、下修全年消費者物價指數（CPI）年增率至1.81%，較3月預測值下修0.08個百分點。

競爭力 瑞士

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