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氣象署：今年5月史上第2熱 暖化趨勢持續加劇

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

中央氣象署28日指出，今年5月成為有紀錄以來第二熱的5月，全球平均溫度比1991–2020的平均值高出0.53°C，相較於工業化前（1850年至1900年）則高出了1.40°C。NCEI也進一步指出，有紀錄以來十個最熱的5月全部出現在2014年之後，顯示近年來暖化趨勢持續加劇。

氣象署今日於臉書「報氣候－中央氣象署」發文表示，根據歐洲哥白尼氣候變遷服務中心（Copernicus Climate Change Service）和美國國家環境資訊中心（NCEI）最新出爐的2025年5月全球氣候報告，今年5月成為有紀錄以來第2熱的5月。

氣象署指出，5月全球各地都出現極端高溫事件。阿拉伯聯合大公國在5月24日突破當地5月單日最高溫紀錄，達到 51.6°C，過去的最高溫紀錄是發生在2009年的50.2°C；冰島經歷了史上最嚴重的5月熱浪，94%的氣象站都觀測到了5月的新高溫紀錄；法國同樣在5月經歷了嚴峻的熱浪，全國的最高溫指標在5月30日達到30.5°C，創下了史上最熱的5月紀錄，這也是該指標自1947年以來在5月第二次突破30°C，第一次則是在2005年。

此外，根據觀察，北極海冰面積自今年年初以來，持續徘徊在歷史最低紀錄邊緣，進入4月後雖然有回到2個標準差以內，5月仍然創下近5年以來的最低紀錄，且海冰融化的速度相較於平均有偏快的情形。南極海冰狀況同樣嚴峻，部分海域已幾乎完全無冰。

氣象署也提到，全球海洋同樣正在經歷著異常的高溫，稱之為「海洋熱浪」，海洋熱浪的發生會對於海洋生態系統及沿岸的生態環境及經濟造成重大衝擊，也可能加劇氣候變遷。以90%的門檻值來說，北太平洋從熱帶到中高緯度大部分的海域都有海洋熱浪的情形發生，且部分區域甚至有達到99%的門檻值，顯示海洋熱浪已經是個不容忽視的議題。

氣象署提到，全球暖化持續在各地造成影響，2025年1~5月的全球平均溫度是有紀錄以來第二高。NCEI指出，2025年極有可能（>99%機率）成為有史以來五個最熱年份之一。

高溫 暖化

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