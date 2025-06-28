核能公投在即樂觀看待 童子賢：台灣能源政策有4挑戰

核三重啟公投8月23日投票，朝野認為執政黨並未放棄非核家園主張，對此和碩董事長童子賢28日表示，保持耐心跟信心，所有政壇決策者都需要回歸民意，若民意支持核電，相信最後會水到渠成，他舉例花式跳水，跳水前要掂腳尖彎下腰再往前跳，現在就是一個漂亮跳水前的準備動作。

童子賢出席遠哲科學教育基金會大師論壇擔任與談人，談台灣能源政策的現實挑戰，他表示，台灣能源政策面臨挑戰，首先，全球太陽能跟風力發電發展30年，全球綠能發電比15%，台灣則僅8.9%的風力發電加太陽能發電，挽救不了地球暖化，這就是大家所面對的現實。

在核電完全廢除後，台灣潔淨能源發電比降至10~12%，儘管執政黨2016年起大力推動綠能，但8年來綠能發電比發展緩慢，風力與太陽能合計僅8.9%，加上過去兩蔣時代建設的2.5%水力發電及生質能源1.5%加上去勉強超過10%，與原先設定的綠電20%目標差距甚遠。

而目前台灣煤炭發電比40%，加上天然氣，可以說台灣將近8成的能源來自石化燃料燃燒發電，廢棄物二氧化碳則直接排放到空氣中，沒有最終處理方法，導致地球暖化，過去100年物種滅絕比過去一萬年更快，這就是台灣能源政策上很大的挑戰，童子賢表示，2016年執政黨宣布要發展綠能，綠能帶給大家無窮的希望，結果8年下來進展非常緩慢。

其次，台灣躲在同溫層不願意去面對的另一個能源現實，是「不斷的喊著我們有其他的解方，比方有朋友很熱心的說，台灣的地熱發電非常有潛力，但台灣發展地熱發電30年，目前發電比僅0.01%，日本地熱技術發展更為發達，但30年來發電比僅0.3%，低的時候0.1%。

第三是台電的核電發電成本跟購買綠電價格差距高達5元（台電公布核能發電成本約每度電1.42元(2024年成本)，向民間購買的綠能價格每度6.5元。兩者價差超過5元，所增加的發電成本預算將超過健保跟國防預算。

童子賢指出，台積電一年耗電量230億度，若每度電價增3元，一年將額外付出超過1000億元電費，當台積電競爭力天下無敵時，額外付出1000億元雖然痛但仍負擔得起。然而，他也警告，如果全球競爭者提供更經濟實惠的競爭條件，台灣數十年累積的優勢可能會像土石流一樣緩慢流失。

第四點則是綠電對自然環境的破壞及政治生態的污染，童子賢直言這是最讓人心痛的，很多地方政治人物競相拿綠能當作牟利的工具，綠能開發因高額利潤導致違法成本（如數十萬罰款）與鉅額利潤（如20年獲利51億元）相比微不足道，形成對罰金不痛不癢的現象，台灣地狹人稠，缺乏足夠的土地發展大規模太陽能和風力發電，為達綠能目標，常導致破壞農業用地和水土保持，如高雄發生的51公頃太陽能案場破壞山坡地案例。他因此沉痛呼籲，若綠能會破壞環境，對環境不夠友善，就應該把綠能過度美化的字眼去掉，不應宣稱是綠就能為所欲為。

由於台灣用電成長高峰已經過去，過去十年電力消費量成長僅11.2%，他相信台灣電力政策若走到正確的路，能源問題並不難解決，台灣現有核電廠（核一至核四）的場址土地利用率不到40%，仍有空間增設新機組，無需額外破壞土地，高階核廢料即使累積40年，其體積也不會超過一個小巨蛋的空間，可集中管理。相較之下，燃煤和天然氣發電產生的二氧化碳直接排入大氣，導致全球暖化和物種滅絕，代價更為龐大。

他指出，許多國家如法國、英國、瑞典、芬蘭等，在氣候變遷與能源安全考量下，正重新考慮或積極發展核能。瑞典計劃20年內增加12座核電機組，芬蘭已放棄反核政策。美國總統川普也主張應大幅增加核能。瑞士則結合核能（30-37%）和豐沛的水力發電，完全不燒煤炭。

台灣走向民主化社會後，童子賢指出，最近一年很多媒體都做過核能的民調，有六到七成民眾是清楚表示支持核能，在這樣的民意轉變下，不用悲觀。

童子賢說，執政黨從阿扁時代就反核四，至今20幾年下來，相信很多人轉不過來，但相信很多民眾早轉過來了，賴總統也曾公開談話說過：反核不是民進黨的神主牌，神主牌只有民主跟進步兩個信仰。2011年福島事件導致全球一度有反核聲浪，馬總統時代也封存核四，不過，十幾年下來大家的民意也在轉變，