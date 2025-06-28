反映電力從業人員辛勞 台電工會爭取調薪3.5%

台電工會近日發布內部公告，爭取114年調薪3.5%。工會表示，台電肩負長期穩定供及執行國家政策等使命，網羅優秀人才及培育電力業技術人力已刻不容緩，更是當務之急。

台電至去年底累積虧損4229億元，今年1到5月虧損為285億元

工會表示，電力從人員具高度專及技養成不易等特性，同時為重體力、高風險行業，近年来遭逢退休及缺工潮，更造成人力羅織、留才不易等窘況與日俱增。有鑑於此，基於衡平國營事薪資標準，及考量行業特殊性及工作性質差異，相較於民營水電燃氣業之待遇水平，台電工會主張政府應敢於突破長期薪資結構的僵固性思維，以拉近與民營企業之差距。

本月10日油電糖水四大工會聯袂拜會經濟部時，台電工會理事長吳有彬具體向部長郭智輝爭取 調薪3.5%，意即在郭智輝表示的3.3%調幅權限，做為整體同仁調幅外，更希望多爭取0.2%調幅，能做為過去幾次調幅偏低的主管人員激勵與衡平之用，鼓勵台電所有主管人員更勇於任事。

經勞資溝通後，台電公司5月27日董事會通過114年度人員薪給標準調整方案，並於6月2日正式函報經濟部。工會表示，為能讓政府充分理解及支持，吳有彬將於近期擇機拜會行政院長卓榮泰。