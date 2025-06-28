吳志中見證台捷再度攜手協助烏克蘭 重建關鍵基礎設施

為彰顯我國與捷克對烏克蘭的堅定支持，我國駐捷克代表柯良叡大使與捷克駐台代表史坦格（David Steinke）於今（2025）年6月27日以視訊方式簽署「有關建立促進烏克蘭關鍵基礎設施能量夥伴關係瞭解備忘錄」，持續合作協助烏克蘭重建淨水處理設施與能源發電系統。外交部政務次長吳志中與捷克政府烏克蘭重建事務特使柯白契尼（Tomáš Kopečný）線上出席見證簽署儀式。

吳志中致詞時表示，台捷延續此一合作，旨在持續協助遭受俄羅斯戰爭侵略的烏克蘭建構電力能源供應系統韌性，並幫助烏國人民取得乾淨的飲用水。其中移動式水處理設施建置計畫將嘉惠烏國聶伯羅州（Dnipropetrovsk）計38萬居民，氣電共生能源系統建置計畫則將嘉惠哈爾科夫州（Kharkiv）約6萬居民。我國未來將與捷克等理念相近國家密切合作，結合民主夥伴的力量，持續為烏克蘭重建做出貢獻。

柯白契尼表示，有幸見證台捷持續合作，創造獨特的三邊合作模式，連結台灣、捷克與烏克蘭，使烏國飽受戰火摧殘最嚴重的烏東人民得以飲水無虞，受益者眾，感謝兩國政府辛勞付出的努力，經過兩年不斷研商，成就台捷友誼的里程碑，同時展現在兩國高層互訪交流，足堪典範，可供世界各國效仿。

本案延續台捷兩國政府2023年共同合作援烏計畫，旨在協助遭受戰爭侵害的烏克蘭人民滿足民生用水與能源之迫切需求，在烏國境內建置使用先進濾水技術的淨水設施，並藉由改善能源供應效能，強化烏克蘭能源韌性，協助人民度過酷暑嚴冬。

我國與歐洲多國正持續密切合作協助烏克蘭重建，秉持榮邦計畫精神，推動人道援助、教育合作，回應國際社會對烏克蘭及其人民的關懷與聲援，並將逐步擴大合作領域，協助烏克蘭建構社會韌性。這些積極作為彰顯我國與歐洲理念相近國家互助合作與人道精神等共享價值，以及對自由、和平及人權的堅定支持。