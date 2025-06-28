人力銀行：職缺薪資齊升 兼職及中高齡機會增加 「時間游牧族」興起

即將進入下半年，104人力銀行盤點十大職場趨勢，台灣整體人才市場呈現多元漲勢，整體工作機會數118萬個、年增幅4%，科技與金融高薪產業年薪中位數突破90萬元，兼職工作機會也創新高達到21萬個，因應大環境變化也帶動「時間游牧」的彈性工作新模式。104並盤點出人力市場的十大趨勢，其中包括形成「南漂就業」新趨勢。

趨勢一：住宿餐飲工作機會23.9萬個穩居第一 科技業年增6.1%

第2季整體工作機會數118萬個，年增幅4%，其中住宿/餐飲服務業的工作機會數23.9萬個、穩居第一，自疫後展現強勁復甦力道。第二名的電子資訊/軟體/半導體相關業則受到AI發展帶動，工作機會數雖曾短暫落後批發零售，但於2025年工作機會17.6萬個重返第二名寶座。其次則包含第三名的批發/零售/傳直銷業工作機會17.4萬個，第四名一般製造業13.4萬個，第五名建築營造及不動產業10.6萬個。

趨勢二：科技與金融領跑 產業年薪中位數突破90萬元

高薪產業排行榜，前三名皆由科技與金融領軍，第一名的電腦及消費性電子製造業2025年薪中位數94萬元，年成長率12%突破歷年新高。第二名與第三名的半導體業與金融機構及其相關業則逐年緊追在後，年薪中位數達90萬元，以高薪作為穩定留才的必要方式。

趨勢三：新時代高薪職務 醫美健身也上榜

104人力銀行人資長鍾文雄指出，AI熱潮加持下，「資料科學家」的月薪中位數7.1萬元、「AI工程師」6.5萬元，不僅需求大、專業門檻高，帶動薪資也水漲船高。其他像是隨著疫後健身與醫美產業持續火熱，帶動「健身教練」6萬元與「醫美諮詢師」5.5萬元的薪資水準，或是因應國際ESG趨勢出現的新興職務「永續管理師」也有5.3萬元的市場行情。

趨勢四：「Work-Life Balance」觸動新世代 「新挑戰」吸引資深工作者

根據104人力銀行《2025年員工工作價值認知調查》，不同年齡層對於轉換工作的原因排序，8年級後（35歲以下）特別重視「工作與生活平衡」，因此對於「工時過長」的在意程度相較其他年齡層更高。而4、5年級（55歲以上）的資深工作者相對更需要「尋求新挑戰」，在人生下半場追求更多自我突破的機會。同時，縱覽各年齡層，「薪水太低」仍為最主要的轉職考量，其次則例如不喜歡主管領導風格、公司制度不佳等，都是工作者主要在意的轉職因素。

趨勢五：中高齡成缺工新解方 人才需求年增32%

在超高齡社會與缺工的雙重背景下，企業釋出的中高齡友善職缺成長顯著，第2季平均每月歡迎中高齡的工作機會數4.8萬個，年增率32%。鍾文雄表示，中高齡族群具備豐富的實務經驗、穩定性高及人際溝通能力佳，契合多個人力需求快速成長的產業，例如餐飲業與醫療業等偏好能穩定排班、具備溝通能力的工作者，建築營造業、批發零售業則仰賴現場實作經驗累積，都是中高齡人才能夠把握的工作機會。

趨勢六：不再獨鍾民生消費 新鮮人偏好工程研發

新鮮人的職涯選擇已從過去偏好門市營業、餐飲等民生消費職務類型，開始明顯傾向工程研發、軟體工程類職務，其中新鮮人偏好工程研發的比率，2025年較2020年提高10個百分點，僅次於行政總務成為第二大熱門選擇。相較之下，門市營業與餐飲服務職缺則退燒，反映出該領域的缺工現象加劇。

趨勢七：南漂！中南部成為碩士生就業新場域

由於北部高房價與生活成本壓力持續攀升，加上科技大廠與製造業者積極向中南部擴廠設點，帶動大量就業機會湧現，也讓具碩士學歷、原本多集中在北部的新鮮人，轉向中南部尋求發展機會，其中碩士生偏好至南部工作的比率，2025年較2020年成長55%、偏好至中部則成長37%，逐漸形成「南漂就業」的新趨勢。

趨勢八：兼職工作機會21萬個 補教與醫療照護人員時薪破千

在兼職市場方面，第2季工作機會數達到21萬個，占整體工作機會17.5%。其中住宿/餐飲服務業兼職工作自疫情過後便持續增加，歷年來皆穩居第一，目前已達9.5萬個工作機會、在整體兼職工作當中占比46%，其次則包含批發/零售/傳直銷、文教相關業、電子資訊/軟體/半導體、醫療保健與環境衛生業。在前五名產業當中，兼職薪資則以補教與醫療照護相關人員最高，普遍有逾千元的時薪行情，例如補習班老師時薪達1,400元，長照醫事人員則有機會超過1,000元。

趨勢九：兼職不再只是備案 「時間游牧」拿回個人主導權

隨著遠距工作普及與個人意識興起，工作者日漸重視自主、追求彈性，成為「時間游牧族」（Time Nomads）。根據104人力銀行執行研究、Uber發行的《時間游牧族趨勢白皮書》顯示，33%人才曾於過去一年實踐時間游牧工作型態、75%未來有意願成為時間游牧者，超過半數屬於主動延伸本業增加收入的彈性接案者，藉此實現時間自主性、收入多元化、職涯探索與轉型的三種職場價值。

趨勢十：84%企業認同時間游牧成未來趨勢 設計與影音是需求主力

企業對「時間游牧」彈性人才的需求也在不斷增長，84%認同時間游牧將成用人趨勢、59%曾使用時間游牧人才，尤其是在設計和影音製作方面，能夠透過明確任務導向與遠距交付的職務類型，最受企業青睞，顯示未來不再只有「聘雇/不聘雇」的二元選擇，而將建立更多元任務合作的彈性架構。