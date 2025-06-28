台幣升值外資買超卻布期指空單 台股返高點多空僵持

台股本週上漲534.34點，分析師認為，經歷美國4月初實施對等關稅造成全球股市重挫以來，台股反彈已近年初高點壓力區。雖然新台幣升值帶來資金行情，卻也使部分企業出現匯損，外資近日買超仍布期指空單，使台股出現多空力道僵持局面。

週五新台幣兌美元盤中升抵28字頭，不利出口商，但收盤轉弱；台股維持平盤附近整理。尾盤台積電急拉，終場上漲87.74點，收在當天最高點22580.08點。

萬寶投顧董事長朱成志接受電訪表示，下週由6月底邁向7月初，正好是6月股東會結束，進入7月除息旺季，雖然從台指期呈逆價差角度來看，未來填息並不樂觀；不過，從4月2日的對等關稅公布後，台股經過4月7、8、9日3天大跌，經過這段時間，指數從17306.97點漲至22580.08點，漲了近5300點，漲幅超過3成。

朱成志解釋，美國總統川普4月2日宣布課徵對等關稅，造成台股4月7日一連3天的崩跌，屬於「人為熊市」；但對全球75國給予關稅緩衝期，將先前定的高關稅先降為10%，待日後再進行關稅談判，則又為台股營造了「逃命線」，甚至在「逃命過程還逃出了牛市」，因為這段期間台股漲幅逾3成，只要漲超過2成就算牛市了。

因此，他認為，台股現在22580.08點位置尷尬，外資近4天買超，理論上應屬偏多，但在台指期部分，外資卻比5月底多了5000口空單，且外資買超部位很多屬於偏空的「反向ETF」。

朱成志說明，雖然台股嚴重落後美股，但因新台幣升太猛，既讓資金回流台股，也使部分企業匯損嚴重，綜合上述情況，除非有新利多空因素，否則台股恐怕難漲難跌。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股漲多，已近年初高點，在沒有新消息前，台股下週表現將先留意6月營收，後續關注即將到來的7月9日對等關稅緩衝期到期，美國是否同意展延或有其他發展方向。

台新投顧副總經理黃文清指出，台股本週漲多，週五走勢震盪收紅，下週有機會往上，但恐怕漲勢溫吞，就像週五震盪盤整過程一樣。雖然人工智慧（AI）族群仍是主流，但落後補漲股近日較有表現。

黃文清指出，新台幣升多帶動資金回流，促使外資買超，至於企業是否有匯損，將待7月中的上市櫃公司法說會再觀察。