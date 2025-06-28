快訊

「媽媽同事」囂張推工作又早退！46歲單身女悲憤：沒小孩難道是無形懲罰？

83歲蔡瀾病逝…港4大才子全殞落！曾說墓誌銘只刻「我活過」

北市64歲獨居婦才要去做健檢...卻陳屍床上 家屬慟：沒病史

台幣升值外資買超卻布期指空單 台股返高點多空僵持

中央社／ 台北28日電

台股本週上漲534.34點，分析師認為，經歷美國4月初實施對等關稅造成全球股市重挫以來，台股反彈已近年初高點壓力區。雖然新台幣升值帶來資金行情，卻也使部分企業出現匯損，外資近日買超仍布期指空單，使台股出現多空力道僵持局面。

週五新台幣兌美元盤中升抵28字頭，不利出口商，但收盤轉弱；台股維持平盤附近整理。尾盤台積電急拉，終場上漲87.74點，收在當天最高點22580.08點。

萬寶投顧董事長朱成志接受電訪表示，下週由6月底邁向7月初，正好是6月股東會結束，進入7月除息旺季，雖然從台指期呈逆價差角度來看，未來填息並不樂觀；不過，從4月2日的對等關稅公布後，台股經過4月7、8、9日3天大跌，經過這段時間，指數從17306.97點漲至22580.08點，漲了近5300點，漲幅超過3成。

朱成志解釋，美國總統川普4月2日宣布課徵對等關稅，造成台股4月7日一連3天的崩跌，屬於「人為熊市」；但對全球75國給予關稅緩衝期，將先前定的高關稅先降為10%，待日後再進行關稅談判，則又為台股營造了「逃命線」，甚至在「逃命過程還逃出了牛市」，因為這段期間台股漲幅逾3成，只要漲超過2成就算牛市了。

因此，他認為，台股現在22580.08點位置尷尬，外資近4天買超，理論上應屬偏多，但在台指期部分，外資卻比5月底多了5000口空單，且外資買超部位很多屬於偏空的「反向ETF」。

朱成志說明，雖然台股嚴重落後美股，但因新台幣升太猛，既讓資金回流台股，也使部分企業匯損嚴重，綜合上述情況，除非有新利多空因素，否則台股恐怕難漲難跌。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股漲多，已近年初高點，在沒有新消息前，台股下週表現將先留意6月營收，後續關注即將到來的7月9日對等關稅緩衝期到期，美國是否同意展延或有其他發展方向。

台新投顧副總經理黃文清指出，台股本週漲多，週五走勢震盪收紅，下週有機會往上，但恐怕漲勢溫吞，就像週五震盪盤整過程一樣。雖然人工智慧（AI）族群仍是主流，但落後補漲股近日較有表現。

黃文清指出，新台幣升多帶動資金回流，促使外資買超，至於企業是否有匯損，將待7月中的上市櫃公司法說會再觀察。

新台幣 台股

延伸閱讀

升值不如直接吃關稅？網曝「政治考量」陰謀論：美國爸爸組合拳

台積拉尾盤 台股連四紅…外資續加碼333億元

大盤驚驚漲 浮現四警訊

熱錢大賺炒匯財 投報率達兩位數

相關新聞

再倡不應拒絕核能 童子賢：國家政策愧對「綠」這個字

中研院與遠哲科學教育基金會推出「從大氣化學看人類永續」系列活動，並於今天舉辦永續大師論壇。和碩科技董事長童子賢表示，綠能...

人力銀行：職缺薪資齊升 兼職及中高齡機會增加 「時間游牧族」興起

即將進入下半年，104人力銀行盤點十大職場趨勢，台灣整體人才市場呈現多元漲勢，整體工作機會數118萬個、年增幅4%，科技...

借鏡德國經驗 彭啓明：推 ETS 試行、碳交易市場接軌國際

環境部長彭啓明率團赴德國取經時提到，台灣碳費制度終於在今年正式上路，未來建立完善的碳費制度；推動ETS 試行、碳交易市場...

雙部長會議 林佳龍：共推國際人才交流、紓解產業缺工

外交部長林佳龍27日與勞動部長洪申翰召開雙部長會議，聚焦強化國際人才交流與延攬。林佳龍指出，國際人才是台灣鏈結世界、厚植...

想划算退休勞退新舊差很大 勞工「自請退休」將成歷史

冠群（化名）今年54歲，在公司任職滿18年，有感於工作負擔太重，冠群很早就規畫提早退休，打定主意等到年滿55歲符合勞基法自請退休規定，就要向公司提出退休申請，希望轉換成接案的自營工作者。不過冠群是公司重要主管，擔心老闆不放人、無法如願退休，領不到退休金。冠群向在工會工作的大學同學打聽法令規定，沒想到答案讓他大吃一驚。

消費線上／新車降稅仍不明 彈性訂閱抓住觀望的心

美國啟動對等關稅政策後，政府積極與美談判，但傳出關稅、貨物稅都可能調整，車價也可能隨之下降，讓市場上汽車買主觀望氣氛濃厚，買氣大受影響，在此期間，計價透明且穩定的訂閱車制度，彈性更高，反而成為民眾用車的理想選擇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。