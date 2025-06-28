再倡不應拒絕核能 童子賢：國家政策愧對「綠」這個字

中研院與遠哲科學教育基金會推出「從大氣化學看人類永續」系列活動，並於今天舉辦永續大師論壇。和碩科技董事長童子賢表示，綠能近年已成為地方政治人物牟利的手段，國家政策正帶頭濫墾山坡地、開發光電，愧對「綠」這個字，綠能目標應是淘汰大量碳排的燃煤與天然氣，而非排斥核能。

童子賢表示，台灣的能源政策有很多奇怪、錯誤的方向，台灣的天然氣、燃煤約占發電量的81%，但新綠能太陽能、風力發電等，發展了十幾年目前也約占8.9%，綠能全球發展逾30年，占全球電力能源比也只有15%，代表挽救不了全球暖化，而台灣還有另一個現實面，「是大家不肯正眼去看待。」

童子賢指出，綠能帶給國內無窮的希望，但步調太慢，不只導致碳排太高，對防止全球暖化的承諾會落空；再者，缺點為價格太高，核能和綠能發電一度電差價約五塊多，可說相當昂貴，企業必須付出更高昂的電價，恐讓現有優勢如土石流般流失。

童子賢也說，綠能甚至在地方成為政治人物牟利的手段，高雄大樹鄉挖山濫墾、森林禿頭，由國家政策帶頭濫墾山坡地開發光電，「國家政策愧對綠這個字。」綠能若對環境不友善，就應該將「綠」字去除。

童子賢也以歐洲為例，他說，瑞士核能約占整體發電量37%，法國則以核能為傲，占比達6成，落實完全不燒煤；芬蘭過去雖反核，但近年也修正政策，核能占比達37.7%，同樣未使用煤炭。

童子賢認為，近10年來台灣整體用電量只成長11.2%，人均用電量也趨緩，代表只要走上正確的能源政策即可，他認為台灣應要學習瑞士而非德國，綠能目標應是淘汰大量碳排的燃煤與天然氣，而非排斥核能。

童子賢舉例，核能使用40年，核廢料不會超過一個小巨蛋空間，「是把獅子老虎關在動物園。」40年來沒有跑到街上傷人，但燃煤發電是以大氣為垃圾場、任意排放汙染，傷害人民健康，核廢料放置於儲存場內是較負責任的做法。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新說，台灣天然氣、燃煤占發電量八成，「電不可能乾淨」。也難怪國際評比不理想。再者，若台灣的港口受破壞，天然氣無法輸入，「那台灣就真的斷氣了」。只要天然氣被掐斷，台灣就會非常危險。

簡又新也說，台灣的能源轉型必須加快腳步，以基準年2005年起算，2023年僅減碳4.6%，預計2030年減量目標為28%，遠遜於歐美、日韓等國，「永續問題十分嚴重」。