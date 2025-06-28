借鏡德國經驗 彭啓明：推 ETS 試行、碳交易市場接軌國際

環境部長彭啓明率團赴德國取經時提到，台灣碳費制度終於在今年正式上路，未來建立完善的碳費制度；推動ETS 試行、碳交易市場及與鄰近亞洲國家合作接軌，列為下一階段的重點工作，對驅動企業實際減碳非常重要。

彭啓明於德國接受中央社駐德記者專訪時提到，此次研習與過去最大突破就是過往這類型的學習活動多由官方先行，企業只能被動獲得相關資訊，但台灣綠盟組成企業都是未來驅動台灣綠色轉型的領導者，且對減碳企圖心及敏感度更高，也是未來臺灣試行ETS制度的潛在合作夥伴，所以此次邀請企業與政府一同前往學習並相互交流，直接效益將更為顯著。

彭啓明進一步指出，德國最值得借鏡的是他們20年前就開始推動碳定價及ETS制度，目前也積極規劃於2027年開始實行ETS2，對象包括建築、路上交通及家戶等，涵蓋全國85%溫室氣體排放源，影響更為廣泛複雜，且面對的挑戰及壓力將更高，但淨零減碳及環境保護長期在德國及歐盟國家已內化成為他們的DNA，政府及民間都俱有高度共識，縱然需要付出一些代價仍堅定前行，這部分德國也擁有非常完善的利害關係人社會溝通制度與轉型機制，並設置專責單位，未來都值得台灣學習。

彭啓明這次也順道拜會了德國聯邦環保署（UBA）署長及剛改組後的聯邦環境部（BMUKN）負責氣候治理的總司長，雙方就碳定價策略、能源轉型挑戰深入交換意見。部長表示，德國在能源政策溝通與社會共識建構上的長期努力，對台灣極具參考價值。同時，台灣在數位治理、AI應用、資源循環技術上的創新發展，也獲得德方高度關注，雙方將持續擴大在氣候治理與循環經濟領域的合作機會。

台灣與德國長期在碳交易制度方面已建立深厚交流與互動基礎。2018年台灣駐德代表與德國環保署簽署合作備忘錄後，雙邊合作更為密切。而德國代表處也提及，德方明顯感受到臺灣長期在推動碳定價的努力及決心，因此也樂於分享經驗並大力支持協助台灣。

環境部強調，碳費上路已開啟台灣碳定價元年，下一階段穩定現行碳費制度及逐步建立具價格誘因與公平競爭的碳市場，才能驅動企業轉型及引導綠色投資，強化台灣在全球淨零經濟中的競爭力。