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消費信心低迷 學者：下半年經濟面臨3波衝擊

聯合報／ 記者葉卉軒陳素玲／台北報導
對等關稅宣布在即，再加上新台幣強升，學者認為，台灣經濟馬上就要面對前所未有的挑戰。圖／聯合報系資料照片
對等關稅宣布在即，再加上新台幣強升，學者認為，台灣經濟馬上就要面對前所未有的挑戰。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普四月宣布對等關稅，不僅民間消費信心低迷，景氣燈號也出現變化。中央大學台經中心昨公布六月消費者信心指數（ＣＣＩ）為六十三點七，不僅連四個月走跌，還寫近十四個月新低。

國發會公布的五月景氣對策信號綜合判斷分數卅一分，較上月減少兩分，景氣燈號終結連續四個月黃紅燈（趨熱），退至代表景氣穩定的綠燈。

中央大學經濟系教授吳大任表示，對等關稅宣布在即，加上新台幣強升，台灣經濟馬上就要面對前所未有的挑戰，預期下半年台灣將陸續面臨出口衰退、民間投資放緩、無薪假失業率攀升等三波衝擊。

中央大學經濟系教授姚睿更指出，六月ＣＣＩ已是今年連續第四個月六項指標全數下降。此前，這種現象曾發生在二○一八年四至七月，當時為川普貿易戰一點○，還有一次是發生在二○二○年二至五月，是新冠疫情間。

六月ＣＣＩ指數下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，六月調查為廿三點九六點，為逾二年新低。姚睿還提到，該指標已連續三個月創低，且低於四十，顯見國人對股市投資信心極度悲觀，這個現象並非常常發生，顯見國人信心不足。

至於「購買房地產時機」指標部分，六月調查結果為九十四點六二，與上月的調查結果相較下降○點五七點，為近五年最低。姚睿指出，房地產幾乎已回到疫情時的慘況，且陷入低迷，不僅交易量萎縮，部分地區價格也開始鬆動。

傳產需求疲弱，國發會景氣燈號也罕見退至綠燈。國發會經濟處處長陳美菊說，上次出現綠燈是在去年三月，當前景氣是否已反轉向下，還不能斷言，主因是關稅不確定性讓廠商多處於觀望。

陳美菊示警，下半年經濟受到關稅及地緣政治變化影響恐走緩，整體大環境走弱已沒辦法改變，須密切關注後續變化。

關稅 無薪假 景氣燈號 失業率

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