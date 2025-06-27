台電累計虧4518億 小股東痛批廢核

台電昨召開股東常會，外界擔憂台電持續虧損，會否影響下半年電價，台電副總經理暨發言人蔡志孟表示，台電去年虧損四百一十一億元後，加上今年上半年虧損兩百八十五億元，累計虧損來到四千五百一十八億元，財務狀況不樂觀，但電價還是需要電價審議委員會審議後才能決定。

台電鉅額虧損，小股東不滿廿年未發放股利，加上多次增資，股權不斷被稀釋。小股東也痛批廢核政策，若核二、核三的四部機組仍在發電，去年可以發出一百九十一億度電，成本可以節省六百七十五億元，比去年虧損四百一十一億元還多，「去年根本有盈餘。」

台電強調，台電虧損是因發電成本上升，國際上許多核能占比高的國家，電價同樣調漲，且調得比台灣更高、更早。

蔡志孟說，今年電絕對夠用，今年預估最高負載量在四二○六萬瓩，超過去年最高的四一四二萬瓩。