台電2025年底累虧恐達4,600億

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

台電今年財務狀況恐不樂觀，台電昨（27）日召開股東常會，至去年底累積虧損4,229億元，負債比率仍有92.8%。

今年上半年國際燃料仍在高檔徘徊，前五月累計再虧285億元，台電遲遲等不到撥補，即便虧損收斂，按現有趨勢，全年仍會出現虧損，且至今年底累計虧損恐達4,600億元。

台電股東常會由董事長曾文生主持、總經理王耀庭進行2024年營業報告，並舉行兩年一次的董事改選。

不滿台電歷來的虧損無解，小股東控訴台電已連續20年發不出股利，加上多次增資，股權不斷被稀釋，台電發言人蔡志孟坦言，台電曾經行文經濟部洽詢大股東買回民股，但回函是待台電獲得撥補底定後，再來研議。

台電指出，俄烏戰爭導致燃料價格飆漲，相較國際大幅調漲電價進而推升物價，台電為照顧民生、減緩物價衝擊，過去三年來吸收民生、產業電價成本近6,000億元，因而承擔了鉅額虧損。

去年台電收入總額8,714億元、支出9,125億元，稅前淨損411億元，加計所得稅利益後，稅後淨損同為411億元；至去年底累積虧損4,229億元。

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