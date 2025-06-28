陸製啤酒、熱軋鋼銷台 7月3日起課臨時反傾銷稅

財政部關務署昨（27）日宣布，針對自中國大陸產製的進口啤酒與熱軋扁軋鋼品，初步調查確認存在傾銷行為，對國內相關產業造成實質損害，自7月3日起對這兩類產品課徵為期四個月的臨時反傾銷稅，以減緩本國產業所受衝擊。中鋼指出，電磁鋼片也有類似狀況，近日也將申請新的反傾銷稅案。

其中，啤酒案稅率自13.13%到64.14%不等，而熱軋鋼品反傾銷稅案稅率為16.9%到20.15%。

關務署指出，啤酒傾銷案由台灣啤酒公會提出申請，包含台灣菸酒公司、海尼根台灣等六家業者，合計占國內啤酒產量近97%，認為大陸啤酒以遠低於成本的價格傾銷來台，導致本地業者的市占率與利潤明顯下滑。

經濟部審議後，初步認定中國大陸的啤酒進口量顯著增加，壓低國內市價，本地產業已遭受實質損害。財政部依廠商不同課以差別稅率，其中，百威雪津相關製造商與出口商課徵33.85%；麒麟啤酒（珠海）有限公司為13.13%；其餘中國製造商或出口商則高達64.14%。

熱軋扁軋鋼品案則由中鋼與中龍提出申請，鎖定中國輸台的熱軋鋼材，該材料被廣泛應用於建築、汽車、家電、鋼管與高壓氣體容器等領域。

調查指出，包括寶山鋼鐵、寶鋼湛江鋼鐵與上海梅山鋼鐵等中國業者以不合理低價大量輸台，對我國鋼鐵業構成威脅。因此，財政部決定對寶山鋼鐵等三家企業課徵16.90%的臨時反傾銷稅；未配合調查的其他中國廠商則課徵20.15%稅率。

中鋼指出，除了中國大陸熱軋鋼品外，中鋼目前也掌握到一些進口鋼材，同樣有不公平競爭的現象。主要來自大陸、南韓和日本的電磁鋼片，進口台灣數量暴增、價格偏低且不合理，將成為下一波反傾銷目標，證據收集已進入尾聲，近日內提出反傾銷稅案申請。