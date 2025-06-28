景氣滑坡 5月燈號轉綠…終結連四月黃紅燈

傳產需求疲弱，景氣燈號5月滑坡變綠燈；國發會昨（27）日發布5月景氣概況，景氣對策信號綜合判斷分數31分，較上月減少2分，終結連續四個月黃紅燈（趨熱），退至代表景氣穩定的綠燈。

國發會經濟處處長陳美菊表示，上次出現綠燈是在2024年3月，當前景氣是否已反轉向下，還不能斷言，主因是關稅不確定性讓廠商多處於觀望。

近一年景氣對策信號燈號變化

陳美菊指出，從景氣燈號九項構成項目觀察，5月變燈主因是批發、零售及餐飲業營業額由紅燈轉呈綠燈，減少2分，這又主要受兩大因素影響，一是部分傳統貨品需求疲弱，二是國人購車趨於觀望，其餘八項燈號維持不變。

近來新台幣強升，陳美菊指出，傳產除面臨國際上低價傾銷的挑戰，新台幣升值也讓中小企業、傳產備感壓力。另外，國人觀望關稅對汽車價格的影響，以及擔憂景氣前景充滿不確定性，暫緩大額消費，使得5月汽車掛牌數大減逾二成。

陳美菊示警，下半年經濟受到關稅及地緣政治變化影響恐走緩，整體大環境走弱已沒辦法改變，須密切關注後續變化。

另外，5月領先指標已經連續四個月下滑，累計跌幅2.62%。同時指標則連續25個月上升，累計升幅17.56%。

她指出，當前景氣波動較大，未來還有很多不確定因素，其中關稅不確定性即是景氣向下力道；AI下半年是否還有新話題、AI熱潮能拉到多高，是另一股促使景氣向上的力道，只是這部分也是未知數。

不過，陳美菊也說， AI是剛性需求，以及輝達（NVIDIA）GB300可望出貨，都有機會成為支撐下半年景氣的助力。

展望未來，陳美菊表示，美國關稅政策後續發展及與各國談判結果、中東衝突及俄烏戰爭等地緣政治情勢變化，將增添全球經濟成長及通膨不確定性，仍需密切留意對我國經濟的影響。