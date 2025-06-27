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離島電價補貼逾千億 台電：未來經部每年編預算支應

中央社／ 台北27日電

台電長年補貼離島用電，至今已吸收新台幣逾千億元。台電董事長曾文生今天表示，離島電價1年補貼約60億，已協調由經濟部向行政院爭取明年編列預算支應，未來則預計常態編列。

台電近年因肩負穩定物價政策任務，截至今年5月，累計虧損已達4514億元；另一方面，為補貼離島用電，至今已吸收逾千億元虧損，台電今天召開股東會表示，以後年度將依離島建設條例規定，循預算程序辦理。

台電董事長曾文生會後受訪表示，離島發電費用較高，1年補貼約60多億，因電力目的事業主管機關為經濟部，已協調由經濟部編列，向政院爭取這筆預算，最快在115年度呈現，未來希望變成常態編列。

至於先前補貼離島電價所吸收千億元，他表示，過去國會曾討論將此當作政策補貼基礎，這部分也會在明年度預算編列時，由行政院整體考量，台電會持續爭取，以逐年彌平4000多累計虧損。

曾文生補充，其他各式優惠電價，都已回歸各部會編列預算支應。

媒體詢問，台電過去一年爭取政府合計新台幣3000億元預算撥補未果，下一步行動為何。曾文生回應，「我們希望有好結果」；若第3筆1000億最終仍落空，是否會繼續編列預算，他說，一定會向行政院爭取。

此外，有關核四轉型計畫未獲核定，曾文生表示，能源議題有很多，核四目前是封存狀態，如要轉型、空間重新利用，需進行許多溝通工作，而目前電源開發、電網強韌是很重要的工作，「會先把這些工作擺在前面」。

他進一步說，要推動核四轉型，首先須待台電財務狀況改善，再者，轉型牽涉土地法相關規範，仍須繼續研究。

董事長 曾文生 台電

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