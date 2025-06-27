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Amundi全球投資論壇 探討地緣政治、經濟轉型、資產配置

經濟日報／ 記者張瀞文／巴黎即時報導
第15屆Amundi鋒裕匯理全球投資論壇（Amundi World Investment Forum）26-27日於巴黎羅浮宮地下廣場盛大舉行。張瀞文/攝影。
第15屆Amundi鋒裕匯理全球投資論壇（Amundi World Investment Forum）26-27日於巴黎羅浮宮地下廣場盛大舉行。張瀞文/攝影。

第15屆Amundi鋒裕匯理全球投資論壇（Amundi World Investment Forum）26-27日於巴黎羅浮宮地下廣場盛大舉行，聚集頂尖專家探討總體經濟、地緣政治、經濟轉型、資產配置調整等關鍵議題。

在Amundi鋒裕匯理全球投資論壇，每年都有來自金融、商業、政治和經濟研究領域的專家齊聚巴黎，今年的與會人士更擴大到800多名，來自80多個國家。今年焦點人物包括美國前國務卿布林肯（Antony Blinken）、義大利前總理雷塔（Enrico Letta）等。

本屆論壇主題為 「重啟進行中」（Reboot in Progress），探討議題包括新一屆美國政府對全球格局的影響、歐洲實現可行的政策與經濟成長、地緣政治新權力格局對新興市場成長的影響、能源轉型所面臨的融資挑戰、儲蓄與退休金管理的新模式等。

Amundi 鋒裕匯理資產管理執行長波德森（Valérie Baudson）表示，Amundi鋒裕匯理全球投資論壇是至關重要的跨國聚會，針對當前的總體經濟及地緣政治局勢、轉型進展及對投資組合的影響，為客戶和合作夥伴提供相關的關鍵見解。

波德森表示，2025年全球將經歷深層經濟變革。權力重整將引發波動，帶來新的風險，也蘊藏新的投資機會，資產類別與區域配置將持續調整。在這樣的背景下，非常榮幸能邀請到更多國際知名人物參與Amundi 的年度盛會。

過往出席論壇的貴賓包括諾貝爾經濟學獎得主戴蒙（Douglas W. Diamond）、義大利總理暨歐洲央行前行長德拉吉（Mario Draghi）、美國前國務卿希拉蕊柯林頓（Hillary Clinton）等知名領袖級人物。

今年參與主題研討的貴賓包含2024年諾貝爾經濟學獎得主羅賓森（James A. Robinson）、北約前秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）、印度國家銀行（SBI）董事長塞提（Challa Sreenivasulu Setty）等。

義大利 美國

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