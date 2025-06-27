5月景氣燈號退至綠燈 AI與關稅左右下半年經濟表現

國發會今天公布5月景氣燈號，受到傳產走疲、國人購車觀望影響，燈號跌破代表景氣趨熱的黃紅燈區間，轉呈綠燈。國發會官員表示，下半年景氣前景充滿不確定性，雖有AI剛性需求支撐，關稅發展仍是未定數，必須密切關注發展。

國發會今天公布5月景氣燈號綜合判斷分數為31分，月減2分，因跌破黃紅燈的區間下緣32分，轉呈綠燈。前次亮出綠燈，已經是2024年3月的事。

觀察景氣燈號9項構成項目，批發、零售及餐飲營業額由紅燈轉呈綠燈，分數一次掉2分，其餘8項燈號維持不變。

國發會經濟發展處處長陳美菊說明，批發、零售及餐飲營業額年增率下滑，受兩大因素影響，一是部分傳統貨品需求疲弱，二是國人購車趨於觀望。

陳美菊指出，傳產除了面臨國際上低價傾銷的挑戰，新台幣升值也讓中小企業、傳產備感壓力；另外，國人觀望關稅對汽車價格的影響，以及擔憂景氣前景充滿不確定性，暫緩大額消費，使得5月汽車掛牌數大減逾2成。

5月景氣領先指標續為下滑，細看構成項目，信心面指標多呈下滑，連動影響金融指標轉弱。陳美菊指出，經濟前景的不確定性，使得廠商展望趨於保守，外銷訂單動向指數、製造業營業氣候測驗點等指標都較4月下滑。

儘管各項經濟數據表現分歧，陳美菊認為，經濟前景不確定因素眾多，景氣略顯波動，但經濟成長動能持穩，不認為景氣開始反轉向下，而且綠燈代表景氣穩定，並非負面訊號。

陳美菊進一步指出，若看出口、外銷、生產等實體面的經濟數據，在AI商機爆發、關稅前拉貨效應助攻下，都還是有不錯表現，景氣同時指標持續上升，更印證景氣穩定。

陳美菊補充，下半年充滿不確定性，關稅措施如何發展尚不明朗，提前拉貨也可能影響下半年出貨情勢，這些令廠商看法偏向保守；但存在正面因素，「AI是剛需（剛性需求）」，AI熱潮會多旺盛，以及輝達（NVIDIA）GB300可望出貨，有機會成為助力。