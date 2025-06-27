快訊

天兵老師帶頭教室內烤肉！5學生送醫「非一氧化碳中毒」 檢測結果曝光

已變一片荒涼...八仙塵爆走過十年 當年一瞬間從樂園變煉獄

傷亡不明…基隆民宅陷火海「濃煙竄天」畫面曝 消防搶救中

聽新聞
0:00 / 0:00

央行發布新人事…吳懿娟轉任國庫局長 曹體仁升任經研處長

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
央行發布新人事，吳懿娟轉任國庫局長，曹體仁升任經研處長。（路透）
央行發布新人事，吳懿娟轉任國庫局長，曹體仁升任經研處長。（路透）

央行今（27）日發布重要人事異動，國庫局局長賀培真將於114年7月16日屆齡退休，並由經濟研究處處長吳懿娟調任，經濟研究處處長職務，則由副處長曹體仁升任。

央行指出，新任國庫局局長吳懿娟，現年63歲，台灣大學商學系畢業、商學研究所碩士、美國愛荷華州立大學經濟學研究所博士，76年中央銀行行員乙等特考及格，88年6月15日進本行服務，歷任經濟研究處副研究員、研究員、研究員兼科長、副處長、參事兼經濟研究處副處長等職務，110年1月16日調升經濟研究處處長，熟稔總體經濟、貨幣政策與經濟金融研究。

經濟研究處新任處長曹體仁，現年48歲，政治大學財務管理學系畢業、中央大學財務金融研究所碩士、美國紐約市立大學經濟學研究所博士，101年3月15日進本行服務，歷任外匯局副研究員、研究員、行務委員等職務，110年7月16日調任經濟研究處副處長，熟稔總體經濟、貨幣政策、經濟金融研究與國際金融業務。

貨幣政策 美國 研究所

延伸閱讀

獨／不忍了！拒中央宰割 藍委提地方補助款法制化今拚付委

我單身沒家人，財產最後會被政府收走嗎？專家教用3種工具規畫出安心的財務安排

評論超思蛋案...邱毅指陳吉仲官商勾結「發災難財」挨告 法院今判無罪

慈惠曬「爸爸視角」溫馨影片　因稱謂改變又被疑婚變

相關新聞

央行高層大風吹！經研處長吳懿娟接任國庫局長 副處長曹體仁升任

中央銀行27日宣布高層異動；央行國庫局局長賀培真將將於7月16日屆齡退休，相關人事調整案，經央行理監事聯席會議核定，均自...

不妙！5月景氣燈號變燈轉呈綠燈 國發會：傳產需求疲弱

傳產需求疲弱，5月景氣燈號變燈了。國發會27日發布5月景氣概況，景氣對策信號綜合判斷分數31分，較上月減少2分，景氣燈號...

台電股東會 小股東批：若有核電去年就有盈餘

台電今舉行股東會，在業務報告之後，即有小股東因為發言順序爆發爭執，而後又在在現場拉出「官股悖法治理，A民股血汗錢」的白布...

5月景氣燈號退至綠燈 AI與關稅左右下半年經濟表現

國發會今天公布5月景氣燈號，受到傳產走疲、國人購車觀望影響，燈號跌破代表景氣趨熱的黃紅燈區間，轉呈綠燈。國發會官員表示，...

央行發布新人事…吳懿娟轉任國庫局長 曹體仁升任經研處長

央行今（27）日發布重要人事異動，國庫局局長賀培真將於114年7月16日屆齡退休，並由經濟研究處處長吳懿娟調任，經濟研究...

央行重要人事異動 曹體仁升任經研處處長

央行27日公布國庫局局長賀培真將於114年7月16日屆齡退休，國庫局局長職務由經濟研究處處長吳懿娟調任；經濟研究處處長職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。