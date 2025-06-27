聽新聞
0:00 / 0:00
央行發布新人事…吳懿娟轉任國庫局長 曹體仁升任經研處長
央行今（27）日發布重要人事異動，國庫局局長賀培真將於114年7月16日屆齡退休，並由經濟研究處處長吳懿娟調任，經濟研究處處長職務，則由副處長曹體仁升任。
央行指出，新任國庫局局長吳懿娟，現年63歲，台灣大學商學系畢業、商學研究所碩士、美國愛荷華州立大學經濟學研究所博士，76年中央銀行行員乙等特考及格，88年6月15日進本行服務，歷任經濟研究處副研究員、研究員、研究員兼科長、副處長、參事兼經濟研究處副處長等職務，110年1月16日調升經濟研究處處長，熟稔總體經濟、貨幣政策與經濟金融研究。
經濟研究處新任處長曹體仁，現年48歲，政治大學財務管理學系畢業、中央大學財務金融研究所碩士、美國紐約市立大學經濟學研究所博士，101年3月15日進本行服務，歷任外匯局副研究員、研究員、行務委員等職務，110年7月16日調任經濟研究處副處長，熟稔總體經濟、貨幣政策、經濟金融研究與國際金融業務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言