央行高層大風吹！經研處長吳懿娟接任國庫局長 副處長曹體仁升任
中央銀行27日宣布高層異動；央行國庫局局長賀培真將將於7月16日屆齡退休，相關人事調整案，經央行理監事聯席會議核定，均自7月16日生效；其中國庫局局長職務，由經濟研究處處長吳懿娟調任；經濟研究處處長由精研處副處長曹體仁升任。
央行指出，國庫局新任局長吳懿娟，現年63歲，臺灣大學商學系畢業、商學研究所碩士、美國愛荷華州立大學經濟學研究所博士，民國76年中央銀行行員乙等特考及格，88年6月15日進央行服務，歷任經濟研究處副研究員、研究員、研究員兼科長、副處長、參事兼經濟研究處副處長等職務，110年1月16日調升經濟研究處處長；任事積極負責，熟稔總體經濟、貨幣政策與經濟金融研究，具備經營管理及行政領導能力。
經濟研究處新任處長曹體仁，現年48歲，政治大學財務管理學系畢業、中央大學財務金融研究所碩士、美國紐約市立大學經濟學研究所博士，民國101年3月15日進央行服務，歷任外匯局副研究員、研究員、行務委員等職務，110年7月16日調任經濟研究處副處長；任事積極負責，熟稔總體經濟、貨幣政策、經濟金融研究與國際金融業務，具備經營管理及行政領導能力。
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