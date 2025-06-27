快訊

蕭美琴險遭攻擊？捷克稱「陸方策畫破壞行動」 陸外交部強硬回應

網路誘騙女高中生尋短：日本殘酷兇手死刑執行

央行重要人事異動 曹體仁升任經研處處長

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
央行公布重要人事異動。圖／本報資料照片
央行公布重要人事異動。圖／本報資料照片

央行27日公布國庫局局長賀培真將於114年7月16日屆齡退休，國庫局局長職務由經濟研究處處長吳懿娟調任；經濟研究處處長職務，由該處副處長曹體仁升任。相關人事調整案，經央行理監事聯席會議核定，均自114年7月16日生效。

國庫局新任局長吳懿娟，現年63歲，臺灣大學商學系畢業、商學研究所碩士、美國愛荷華州立大學經濟學研究所博士，76年中央銀行行員乙等特考及格，88年6月15日進央行服務，歷任經濟研究處副研究員、研究員、研究員兼科長、副處長、參事兼經濟研究處副處長等職務，110年1月16日調升經濟研究處處長；任事積極負責，熟稔總體經濟、貨幣政策與經濟金融研究，具備經營管理及行政領導能力。

經濟研究處新任處長曹體仁，現年48歲，政治大學財務管理學系畢業、中央大學財務金融研究所碩士、美國紐約市立大學經濟學研究所博士，101年3月15日進央行服務，歷任外匯局副研究員、研究員、行務委員等職務，110年7月16日調任經濟研究處副處長；任事積極負責，熟稔總體經濟、貨幣政策、經濟金融研究與國際金融業務，具備經營管理及行政領導能力。

研究所 央行

延伸閱讀

文策院董事長王時思談規畫 兼任就是要採「院長制」

台南捷運要動工 處長卻被「挖角」…交通局：盼延攬五都捷運人才

台南光電弊案開庭！今傳喚黃偉哲作證 稱力暘總裁「拜會像陳情」

闆娘救尪有魄力！陳怡蓉祝離職醫師「一路走好」

相關新聞

累計虧損4518億元 台電：今年財務狀況仍不樂觀

台電今舉行股東會，外界擔憂台電持續虧損，會否影響下半年電價，副總經理蔡志孟會前訪時表示，台電去年虧損411億元後，加上今...

央行發布新人事…吳懿娟轉任國庫局長 曹體仁升任經研處長

央行今（27）日發布重要人事異動，國庫局局長賀培真將於114年7月16日屆齡退休，並由經濟研究處處長吳懿娟調任，經濟研究...

央行高層大風吹！經研處長吳懿娟接任國庫局長 副處長曹體仁升任

中央銀行27日宣布高層異動；央行國庫局局長賀培真將將於7月16日屆齡退休，相關人事調整案，經央行理監事聯席會議核定，均自...

央行重要人事異動 曹體仁升任經研處處長

央行27日公布國庫局局長賀培真將於114年7月16日屆齡退休，國庫局局長職務由經濟研究處處長吳懿娟調任；經濟研究處處長職...

不妙！5月景氣燈號變燈轉呈綠燈 國發會：傳產需求疲弱

傳產需求疲弱，5月景氣燈號變燈了。國發會27日發布5月景氣概況，景氣對策信號綜合判斷分數31分，較上月減少2分，景氣燈號...

台電股東會 小股東批：若有核電去年就有盈餘

台電今舉行股東會，在業務報告之後，即有小股東因為發言順序爆發爭執，而後又在在現場拉出「官股悖法治理，A民股血汗錢」的白布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。