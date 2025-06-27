助女性創新 智慧局7月啟動女性申請發明專利加速審查

為積極鼓勵女性投入創新研發，經濟部智慧財產局27日表示，將自2025年7月1日起試行為期一年的「女性申請發明專利加速審查方案」，協助女性創新者更快速取得專利權，促進性別平權與女性創新成果的展現。

智慧局指出，本方案適用於發明專利申請案中，申請人僅為自然人，且該申請人或申請人之一為女性，及該女性為發明人或發明人之一者。申請程序須以電子方式辦理，並應自接獲智慧局通知即將進行實體審查，至第一次審查意見通知送達前提出。申請加速審查經確認符合資格者，智慧局將不另行通知，逕予加速審查，並於加速申請日起6個月內發出審查意見通知或審定書。

智慧局還提到，本方案試行期間僅受理50件申請案，其中前二個月每月受理上限為五件，自第三個月起每月上限為四件，每位適格女性申請人並以申請五件為限。

智慧局表示，透過此項加速審查措施可支持、鼓勵更多女性勇於創新研發並積極申請專利，提升女性於科技與智慧財產領域的能見度與影響力。

智慧局指出，本方案及答客問內容已整理於智慧局官網的「女性申請發明專利加速審查試行方案」專區，歡迎有意申請者詳閱參考。