環境部提醒 6月30日前完成碳費自主減量計畫登記申請

我國碳費制度已於2025年正式實施，預估徵收對象涵蓋約252家企業（共464家工廠），企業於2026年5月須依114年排放量來申報繳納碳費，為鼓勵企業積極投入減碳行動並享有優惠費率，環境部提醒有意願提出自主減量計畫申請的業者，務必於114年6月30日前填具申請表並正式行文至該部提出登記申請，即可先保留優惠費率資格，再於8月31日前完成計畫書的補件作業。

根據「碳費收費辦法」與「自主減量計畫管理辦法」的規定，企業須於今年6月30日前向環境部提出自主減量計畫申請，經審查通過後明年繳交碳費時，就能以優惠費率（100元/公噸CO2e或50元/公噸CO2e)計算；倘若晚於6月30日提出，則明年則須用一般費率（300元/公噸CO2e）繳費。環境部為協助企業因應國際關稅政策所帶來的不確定性，參照財政部所得稅申報作法，提供「先登記申請、後補充資料」的方式，讓事業有充分的時間來完善技術方案與自主減量計畫書之資料準備，請事業務必把握最後的時間，在6月30前正式行文提出計畫的登記申請（以郵戳為憑）。

根據環境部統計，至6月26日止已有249家事業（廠）提出自主減量計畫申請，其中包括有62廠申請行業別指定削減率與187廠申請技術標竿指定削減率；另外也有115家事業（廠）已完成意願登記，總計目前該部已受理364家事業（廠）的自主減量計畫申請或登記，換言之有近8成的碳費徵收對象都會提出自主減量計畫的申請，預期這些自主減量計畫將為臺灣減碳帶來新的成長動能。

環境部重申，碳費制度為臺灣邁向2050淨零目標的重要政策工具之一，亦是提升產業國際競爭力的關鍵策略，碳費制度在輔以自主減量計畫及指定目標下，除確保碳費徵收制度的減量成效外，也可引導產業走向綠色轉型，環境部呼籲尚未提出申請之收費對象，務必要在6月30日前發文向該部提出登記申請，保留優惠費率的適用資格，並保障自身權益。