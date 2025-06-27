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不妙！5月景氣燈號變燈轉呈綠燈 國發會：傳產需求疲弱

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
傳產需求疲弱，5月景氣燈號變燈了。圖擷自國發會-景氣指標查詢系統
傳產需求疲弱，5月景氣燈號變燈了。圖擷自國發會-景氣指標查詢系統

傳產需求疲弱，5月景氣燈號變燈了。國發會27日發布5月景氣概況，景氣對策信號綜合判斷分數31分，較上月減少2分，景氣燈號終結連續五個月的黃紅燈，亮出代表景氣穩定的綠燈。

國發會經濟處處長陳美菊表示，上次出現綠燈是在2024年3月，但目前還不能說是景氣反轉向下，主因是關稅的不確性讓廠商多處觀望，當前我國經濟成長動能仍然維持穩定，但須密切關注後續變化。

陳美菊指出，5月變燈主因批發、零售及餐飲業營業額轉呈綠燈，減少2分，部分傳統貨品需求疲弱，以及國人購車趨於觀望等影響。

景氣燈號 國發會

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