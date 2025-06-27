中鋼前五月稅前淨利1045萬元 短期鋼市進入調節期

中鋼（2002）2025年累計前五月合併營業收入為1,427億2,664萬4千元；合併營業利益4億210萬3千元；合併稅前淨利1,045萬6千元。

中鋼5月鋼品銷售量為702,968公噸；今年累計鋼品銷售量為3,178,463公噸。

中鋼表示，5月合併稅前淨損較4月不利，主因鋼鐵業銷售量減少及中能風場發電度數減少，致營業收入減少及營業損失增加；另礦業投資獲配股利減少，致業外收入減少。今年累計前五月合併稅前淨利較2024年同期減少，主因鋼鐵業銷售單價及數量減少，致營業收入及營業利益減少；另礦業投資獲配股利減少，致業外收入減少。

中鋼表示，美國關稅政策後續發展仍具高度不確定性，連帶引發貿易緊縮並拖累經濟動能，OECD將今年全球經濟成長率由3.1%下修至2.9%，伴隨近期中東地區地緣政治風險提升，終端市場觀望氣氛濃厚；台灣方面，受關稅變數與匯率升值雙雙拖累，出口動能明顯趨緩，內需表現則相對穩健。