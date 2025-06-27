快訊

雨區擴大！15縣市大雨特報 大雷雨狂轟3地到這時

租屋處孤獨死卻穿高筒球鞋？房東抱怨…法醫吐真相「多體諒死者」

中鋼前五月稅前淨利1045萬元 短期鋼市進入調節期

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中鋼公司。聯合報系資料照
中鋼公司。聯合報系資料照

中鋼（2002）2025年累計前五月合併營業收入為1,427億2,664萬4千元；合併營業利益4億210萬3千元；合併稅前淨利1,045萬6千元。

中鋼5月鋼品銷售量為702,968公噸；今年累計鋼品銷售量為3,178,463公噸。

中鋼表示，5月合併稅前淨損較4月不利，主因鋼鐵業銷售量減少及中能風場發電度數減少，致營業收入減少及營業損失增加；另礦業投資獲配股利減少，致業外收入減少。今年累計前五月合併稅前淨利較2024年同期減少，主因鋼鐵業銷售單價及數量減少，致營業收入及營業利益減少；另礦業投資獲配股利減少，致業外收入減少。

中鋼表示，美國關稅政策後續發展仍具高度不確定性，連帶引發貿易緊縮並拖累經濟動能，OECD將今年全球經濟成長率由3.1%下修至2.9%，伴隨近期中東地區地緣政治風險提升，終端市場觀望氣氛濃厚；台灣方面，受關稅變數與匯率升值雙雙拖累，出口動能明顯趨緩，內需表現則相對穩健。

鋼鐵市場部分，美國自6月4日起提高鋼鋁關稅至50%，雖有利當地鋼價止跌回穩，惟向上動能因需求低迷而疲乏；歐洲鋼價隨淡季而下修，亞洲鋼品出口行情緩步走弱，台灣鋼鐵直、間接外銷競爭力則在台幣匯率升值，出口終端客戶訂單釋出緩慢下承壓，國內流通行情呈現弱勢盤整態勢，短期鋼市進入調節期。

中鋼2025年5月自結盈餘。(資料來源：中鋼)
中鋼2025年5月自結盈餘。(資料來源：中鋼)

鋼鐵 中鋼

延伸閱讀

財政部自7月3日針對大陸熱軋銷台課徵臨時反傾銷稅

盛餘看鋼市 第3季恐承壓

全民權證／中鋼 瞄準逾150天

中鋼「十年磨一劍」免19元甜？被群嗆：劍快磨成針…買了再磨你十年

相關新聞

累計虧損4518億元 台電：今年財務狀況仍不樂觀

台電今舉行股東會，外界擔憂台電持續虧損，會否影響下半年電價，副總經理蔡志孟會前訪時表示，台電去年虧損411億元後，加上今...

台電股東會 小股東批：若有核電，去年就有盈餘

台電今舉行股東會，在業務報告之後，即有小股東因為發言順序爆發爭執，而後又在在現場拉出「官股悖法治理，A民股血汗錢」的白布...

關稅拉貨效應帶動用電 台電估今夏達4206萬瓩創新高

台電發言人蔡志孟今天表示，半導體與AI相關產業需求暢旺，在出口拉貨效應帶動下，上半年用電仍微幅成長，預估今夏最高負載將達...

德律法說會／第3季AI伺服器應用需求仍強勁 將持續深耕輝達供應鏈

輝達（NVIDIA）概念股AOI檢測設備廠商德律（3030）27日召開線上法說會，財務長陳冠元提到，第3季AI伺服器應用...

勞動部提醒領國保、勞保雙年金 老年生活更有保障

勞動部27日表示，為加強國人退休後的經濟安全，政府積極推動「勞工保險」與「國民年金保險」雙年金制度，協助民眾在退休後享有...

辦理死亡登記及家屬死亡給付 提供一站式服務更簡便

勞動部27日表示，為提供簡政便民之服務，勞保局持續與內政部跨機關合作，推動「一站式」服務，民眾於戶政事務所辦理家屬死亡登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。