台電股東會 小股東批：若有核電去年就有盈餘
台電今舉行股東會，在業務報告之後，即有小股東因為發言順序爆發爭執，而後又在在現場拉出「官股悖法治理，A民股血汗錢」的白布條，強調電價調整有公式，過去補貼電價應該要追回。但台電強調，台電是承擔社會責任，抵擋了物價波動，政府應該要撥補。
台電鉅額虧損，小股東不滿20年未發放股利，加上多次增資，股權不斷被稀釋，有小股東更砲轟，作為股東的公股銀行，提問與台電套招，僅問不痛不癢的問題，完全不管財務問題。
小股東也痛批廢核政策，若核二、核三的四部機組仍在發電，去年可以發出191億度電，成本可以節省675億元，比去年虧損411億元還多，「去年根本有盈餘。」
但台電仍強調，台電會虧損是發電成本上升原因，國際上許多核能占比高的國家，電價同樣調漲，且調的比台灣更高、更早。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言