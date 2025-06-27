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台電股東會 小股東批：若有核電去年就有盈餘

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台電董事長曾文生。圖／本報資料照片
台電董事長曾文生。圖／本報資料照片

台電今舉行股東會，在業務報告之後，即有小股東因為發言順序爆發爭執，而後又在在現場拉出「官股悖法治理，A民股血汗錢」的白布條，強調電價調整有公式，過去補貼電價應該要追回。但台電強調，台電是承擔社會責任，抵擋了物價波動，政府應該要撥補。

台電鉅額虧損，小股東不滿20年未發放股利，加上多次增資，股權不斷被稀釋，有小股東更砲轟，作為股東的公股銀行，提問與台電套招，僅問不痛不癢的問題，完全不管財務問題。

小股東也痛批廢核政策，若核二、核三的四部機組仍在發電，去年可以發出191億度電，成本可以節省675億元，比去年虧損411億元還多，「去年根本有盈餘。」

但台電仍強調，台電會虧損是發電成本上升原因，國際上許多核能占比高的國家，電價同樣調漲，且調的比台灣更高、更早。

電價 股東會 台電

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