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郭智輝接見小林鷹之 聚焦半導體、AI、無人機及能源

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部27日發布新聞稿表示，部長郭智輝昨天接見日本前經濟安全保障擔當大臣、現任眾議員小林鷹之，就台日在半導體、人工智慧（AI）、無人機及能源等重點領域合作交換意見，雙方肯定台日在供應鏈韌性與經濟安全方面深具合作潛力。

郭智輝指出，台灣在全球半導體供應鏈中扮演關鍵角色，特別在AI伺服器與晶片製造具世界領先地位，日本則在半導體設備、材料及AI、無人機、航太等領域擁有先進技術與市場經驗。台日若能整合優勢，將可加速AI與無人機在產業場域之應用與普及，搶占科技發展先機。

郭智輝說明，台灣半導體產業以厚實的工程與研發人才為基礎，支撐我國在全球供應鏈中的競爭優勢。另面對供應鏈重組趨勢，我政府積極協助半導體、AI及無人機等產業海外布局，並透過合作建立科學園區等作法，以強化臺日在產業供應鏈及先進技術領域的合作。

在能源方面，郭智輝說明我國能源轉型政策與進展，並歡迎日本企業參與風力發電等建設。雙方亦就如何強化能源供應韌性、綠能轉型與安全標準進行交流，以共同邁向淨零目標。

經濟部表示，小林眾議員長期關注經濟安全與科技政策，具豐富經驗與國際視野，此行有助強化台日高科技產業鏈連結與區域戰略合作，雙方將持續透過多元平台深化互信與合作。

無人機 半導體 AI

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