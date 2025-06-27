中國啤酒傾銷衝擊國產市場　財政部7月起課徵臨時反傾銷稅

（左一）台灣釀酒商協會理事長曾煥昌及多位立委關切中國啤酒進口挑戰，盼政府完善反傾銷機制與標示規範。 圖／台灣釀酒商協會 提供

財政部關務署宣布，針對自中國大陸進口的啤酒，自114年7月3日起，將實施臨時反傾銷稅措施。對此，台灣釀酒商協會對財政部、經濟部，以及支持此議題的立法委員與社會各界表達誠摯感謝。

協會表示，國產啤酒向來不畏競爭，樂見來自世界各地的啤酒品牌共同進入市場，提供台灣消費者多元選擇。然而，反傾銷稅的徵收並非單純保護本土產業，而是為了遏止中國啤酒長期以低於合理市價的方式傾銷台灣，導致市場失衡。

根據經濟部國貿署及財政部關務署的初步調查顯示，中國製啤酒確實存在低價傾銷行為，並對台灣本地產業造成嚴重損害。協會強調，其訴求是建立公平且對等的市場競爭環境，將繼續為本土釀造業發聲，推動產業永續發展。

數據顯示，台灣已成為中國啤酒的最大出口市場，進口量為第二大出口國緬甸的2.4倍。中國啤酒過去五年累計進口金額突破160億元，今年5月較去年同期更成長近六成。財政部統計也指出，今（2025）年第一季，中國啤酒進口占比已超過七成，其市占率自2015年起已成長四倍，達到36%，對本土啤酒形成嚴峻挑戰。

同時，中國仍禁止包括台啤與臺虎在內的台灣啤酒輸入，卻又透過包裝設計混淆生產地，使用台灣在地元素或偽裝成國際品牌進行銷售，造成消費者誤認，加劇對本地產業的衝擊。

根據經濟部的損害評估，本地釀酒產業面臨產能利用率下降27%、營業利益減少34%、存貨激增224%的困境。中國進口啤酒平均價格顯著低於其他國家，並以促銷、打折、搭贈等方式競爭，不僅損及台灣產業，也對其他國家的進口商品形成不公平競爭。

協會表示，今宣布臨時課徵反傾銷稅只是導正不公平貿易的第一步。協會仍對主要涉案廠商適用之稅率是否能有效遏止傾銷行為深感疑慮，盼望主管機關能夠在後續調查中本於事實基礎、詳實調查，真正達成反傾銷制度下導正市場經濟公平之目標。