德律法說會／第3季AI伺服器應用需求仍強勁 將持續深耕輝達供應鏈

輝達（NVIDIA）概念股AOI檢測設備廠商德律（3030）27日召開線上法說會，財務長陳冠元提到，第3季AI伺服器應用需求仍強勁，公司接單活絡可維持強力道，全年仍預計仍呈現較大幅度成長。另外公司配合供應鏈無美國設廠必要，目前關稅影響仍有限。

他也提到，林口二期廠持續產能提升與智慧工廠應用展示，使用率已超過一半以上。公司並已加入輝達供應鏈的一環，公司設備本身已是機器人概念提供視覺AI導入並有專屬團隊，並將持續深耕輝達供應鏈。

德律統計，公司在傳統SMT電路板檢測仍是主流營收占比85%，並已跨足半導體中後段檢測營收占比10-15%。半導體製程先進封裝設備投入研發開發對應產品七項包含7007Q sII-S、7950S今年已驗證通過在第2季認列營收等。

德律也說，每年配息率除了2022年都在六成以上，公司目標穩定配息。

藍海市場方面，德律說明，比重從去年第4季83%，在今年前五月小降至約80%。紅海市場占比增加主要是因為大陸手機產線檢測2D AOI等需求提升。

德律提到，五月營收超過9億元主要是AI伺服器帶動為主，AI基礎設施建制仍為趨勢，第3季仍可延續較強成長力道。

法人關注業外匯率影響，德律提到，匯率外部因素以出口導向來看是固有情況，新台幣今年4月以前過往呈現貶值坐享收益，今年4月開始反轉急升自然會有匯兌損失，公司理解的是，只能降低美元部位，收到美元後即賣出並洽談不同幣別交易，更重要的是提升產品競爭力與毛利率來維持獲利。

不過，德律也說，外部匯率因素影響可能也會讓公司公布結算獲利數字恐怕會不如法人預估。

德律日前公告2025年5月營收為新台幣9.33億元，年增率73.4%，月增率36.4%。 今年前五月累計營收為35.58億元，累計年增30.8%。